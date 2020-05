La Lliga, pendent dels positius i d’un precedent a Dresden

Les proves mèdiques fetes aquests dies als clubs de Primera i Segona Divisió han determinat que hi ha cinc casos positius asimptomàtics per covid-19. La Lliga va confirmar ahir que són futbolistes que es troben en la fase final de la malaltia, sense concretar més per protecció de dades.

La voluntat de la Lliga quan va elaborar el protocol era, precisament, que les proves mèdiques detectessin els casos asimptomàtics per evitar que es generés una fase de contagi a altres companys. Amb els que han donat positiu, els passos que s’hauran de seguir són els mateixos que amb qualsevol cas de positiu per covid-19: el jugador haurà d’iniciar un procés de quarantena al seu domicili, seguint la feina individual que enviï el club, i en els pròxims dies tornarà a ser revisat. Fins que no s’obtingui un resultat negatiu no podrà reincorporar-se als entrenaments a les instal·lacions del club. A més, la Lliga ofereix la possibilitat que les persones amb qui conviu el futbolista puguin passar també la revisió del coronavirus.

Després d’uns primers dies d’activitat en totes les ciutats esportives, la Lliga ha recordat la importància de no relaxar les mesures sanitàries recomanades.

Pendents d’Alemanya i Anglaterra

La represa del futbol a Espanya seguirà els passos d’Alemanya, que ja fa setmanes que té als jugadors entrenant-se, primer individualment, com aquí, i posteriorment en petits grups. Ara els equips ja encaren la recta final de la preparació per començar a jugar divendres. Però la programació de la Bundesliga ja ha saltat pels aires perquè al Dynamo Dresden, de la segona divisió, s’hi van detectar dos casos positius que han obligat a deixar en quarantena tot l’equip. Ahir no hi havia hagut cap posicionament públic de les institucions i només s’ha confirmat que s’ajornen els partits contra el Hannover i el Greuther Fürth.

En paral·lel, Anglaterra mira els passos que han anat fent les lligues a Espanya i Alemanya i avui ha decidir els seus plans per acabar la competició. La previsió és que la Premier permeti el retorn als entrenaments a partir del dilluns 18 de maig i que concentri el final de lliga en una sèrie de camps neutrals que encara s’han de decidir.