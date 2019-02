Lluís Cortés: "Aquests són els partits que ens ajuden a vendre el futbol femení"

El FC Barcelona s'ha entrenat aquest matí al camp número 8 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper per preparar la semifinal a partit únic que les enfrontarà, aquest diumenge i a domicili (11 h, Gol), a l'Atlètic de Madrid, el líder de la Lliga Iberdrola.

Les blaugranes encaren aquest partit de Copa a vida o mort després de la inesperada derrota contra l'Sporting de Huelva (2-3) al Miniestadi, on no perdien des de feia un any. Aquest entrebanc les deixa a 6 punts del seu rival d’aquest diumenge, i veuen com les opcions de recuperar el títol de Lliga després de tres anys es compliquen. “Quan passen aquestes coses les futbolistes el que volem és tornar a entrenar-nos i treure'ns les sensacions dolentes amb què vam acabar el partit”, explicava Alèxia Putellas en roda de premsa. En la mateixa línia anava el seu tècnic, Lluís Cortés, que reconeixia que, en aquests casos, si fos per ell, haurien jugat l'endemà mateix de la derrota: “Les ensopegades o els partits en què no surten les coses com un havia planificat ens han de servir per detectar els errors que no podem tornar a cometre, per identificar les coses que es van fer bé, perquè també hi va haver coses que es van fer bé, i reforçar-les per preparar el partit amb les màximes garanties”, argumentava un esperançat Cortés.

Al Barça, sense Patri Guijarro, que serà operada aquest dissabte del gangli al peu dret que l'ha apartat dels terrenys de joc les últimes setmanes, li espera un calendari molt exigent a la Lliga, per això veuen com una oportunitat d'or eliminar l'Atlètic de Madrid en aquesta fase per donar un cop d'efecte a les sensacions de les unes i les altres. “L'equip arriba bé. És molt conscient del que s'hi està jugant. Saben que sobre els partits que s'han jugat ja no s'hi pot fer res i que el pròxim és el més important”, explicava Cortés. “L'equip s'ha de creure que ho podem guanyar tot. Guanyant tots els partits que ens queden tindrem moltes opcions de guanyar el títol (de Lliga). Portem un punt més que l'any passat a la Lliga en aquestes altures i podem acabar amb 5 punts més que l'any passat a l'acabar la Lliga; per tant, aquest és el missatge que hem de transmetre, el que ens hem de creure”, afegia.

El tècnic blaugrana també es mostrava optimista per la referència dels enfrontaments previs entre els dos equips: “Els partits que hem jugat contra elles ens reforcen, perquè dels últims 6 no ens han guanyat en cap”, argumentava.

Tant el tècnic com Alèxia tenen clar que el resultat del matx passarà per qui tingui el domini de la pilota. “Als dos equips ens agrada tenir-la i qui l'aconsegueixi segurament serà el que se sentirà més còmode sobre del terreny de joc”, pronosticava Cortés. Un altre aspecte important serà l'eficàcia de cara a porteria, un tema que, segons explicava el tècnic del Barça, s'ha treballat últimament amb l'objectiu de millorar l'efectivitat.

El tècnic barcelonista també ha volgut posar de manifest el conjunt matalasser per davant de les individualitats, davant de l'absència d'una jugadora important a l'Atlètic de Madrid com serà la de l'exblaugrana Jennifer Hermoso: “Al final una jugadora no fa un equip. La idea de l'equip, del col·lectiu, de l'entrenador, crec que està per sobre. Que hi sigui o no una jugadora pot canviar algunes coses, és evident, però no t'ho pot canviar tot”, afirmava.

Finalment, Cortés ha expressat el seu desig que l'eliminatòria s'hagués jugat a doble partit: “Jo ja vaig dir en el moment del sorteig que tant de bo s'hagués jugat a anada i tornada, perquè la gent de Barcelona també hauria de tenir dret a veure aquest partit a casa”, es justificava. “És un partit que serà bonic, emocionant i igualat. Són els partits de futbol femení que ens ajuden a vendre aquest esport i que ens ajuden a fer que la gent entengui que hi ha molt nivell”, explicava Cortés. Putellas, per la seva banda, ha volgut treure ferro a la importància de jugar a camp contrari: “Pot semblar que és un petit avantatge per a l'equip que juga a casa, però a nosaltres ens és igual. Tenim moltes ganes de competir i que comenci el partit”.