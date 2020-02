El Logronyo fa fora l'Espanyol de la Copa de la Reina (0-2)

L’Espanyol ha quedat eliminat de la Copa de la Reina als vuitens de final després de perdre contra l’EDF Logronyo (0-2). En una eliminatòria a partit únic, i malgrat jugar a casa, a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, les jugadores blanc-i-blaves no han pogut frenar l’equip visitant, que ha sentenciat el partit i la classificació amb dos gols de Carolina Marín anotats a la primera meitat, amb només sis minuts de diferència. També aquest dimarts, el Tacón ha passat ronda després d’eliminar el Rayo Vallecano (1-0).

De res els han servit les ganes i el coratge a les jugadores blanc-i-blaves. El conjunt visitant ha controlat el partit i ha tingut sota control la classificació, en tot moment. Marín ha obert el marcador a la mitja hora gràcies a un tir per l’escaire. I ella mateixa, que feia gala d’un bon xut, anotava el segon arran del servei d’una falta. Kelsey Dossey, la portera debutant de l’Espanyol, no ha pogut fer res per evitar els gols.

La derrota, en la primera eliminatòria de la competició del KO, significa una nova decepció per a l’Espanyol, que no ha pogut treure partit encara del canvi d’entrenador que va fer al desembre. Les jugadores ocupen l'últim lloc de la Primera Iberdrola, on no han pogut guanyar cap partit, n’han perdut catorze i tan sols n’han empatat quatre.

El Barça juga a Huelva

Aquest dimecres és el torn del Barça, que s’estrena a la competició jugant al camp de l’Sporting de Huelva (16.30 h, Esport3). Les blaugranes, que venen de guanyar la Supercopa –derrotant 1-10 la Reial Societat–, són les grans favorites. El tècnic Lluís Cortés podrà comptar amb Jenni Hermoso, ja recuperada al cent per cent. En canvi, no jugarà Leila, lesionada en la final de diumenge, ni tampoc Hamraoui.