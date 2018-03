Lopetegui deixa fora de la convocatòria Portu i Gerard Moreno

Portu i Gerard Moreno no jugaran amb la selecció espanyola en els dos amistosos d'aquest mes de març contra l'Alemanya i l'Argentina. Julen Lopetegui ha decidit no incloure'ls en l'última convocatòria prèvia al Mundial de Rússia d'aquest estiu. A banda del perpetuenc i el murcià, el tècnic ha deixat fora del grup els blaugranes Sergi Roberto i Sergio Busquets -en aquest cas per lesió- o Álvaro Morata, entre un notable ventall d'absències.

"Hi ha molts jugadors que s'han guanyat l'oportunitat de jugar amb nosaltres, però hem de tancar la llista en un número concret", ha comentat Lopetegui. Jordi Alba, Andrés Iniesta, Gerard Piqué són els representats del Barça d'Ernesto Valverde. Les grans novetats de la convocatòria han estat el lateral del Chelsea Marcos Alonso, Odriozola, Rodri i el retorn de Diego Costa i Lúcas Vázquez.