Lopetegui també té un pla per a Alba i Iniesta

Fins i tot en un equip que s’està construint per alimentar Isco i Silva en l’últim terç de camp hi ha espai per al lluïment d’altres futbolistes. Interpretada en clau blaugrana, la golejada d’Espanya ahir contra Costa Rica (5-0) reforça algunes de les bones notícies que en els primers mesos de competició ha deixat l’inici de temporada d’Ernesto Valverde al Camp Nou. Que Sergio Busquets és una garantia d’estabilitat. Que Gerard Piqué manté l’ambició intacta encara que el xiuli La Rosaleda. Que Andrés Iniesta sempre veu una passada que ningú ha vist abans i que fins i tot té gol. I que Jordi Alba rendeix millor quan se sent protagonista.

Els casos d’Alba i Iniesta són especialment significatius. Si bé és cert que mai van deixar de ser importants a la selecció espanyola més enllà del moment de temporada que visquessin amb Luis Enrique, la sensació ara mateix és que els tècnics, tant al Barça com a la roja, els necessiten de debò. Són pilars fonamentals en els seus esquemes, indiscutibles, fins al punt que s’han regirat certs mecanismes per explotar-ne les virtuts. Les que han tingut sempre, les que els han fet importants.

La capacitat de pujar i baixar la banda de Jordi Alba va veure’s perjudicada en l’última etapa de Neymar al Barça i, des de l’arribada de Valverde, ha tornat a esclatar. Beneficiat per l’absència d’un extrem que li freni la carrera, està tenint un alt protagonisme ofensiu, amb quatre assistències en el que portem de Lliga. L’esquema asimètric que s’està veient al Barça se sosté, entre altres coses, per la capacitat d’Alba d’assumir individualment tot el carril. Ahir, el de l’Hospitalet va obrir la llauna al minut 5, amb un remat arribant al segon pal, quan la centrada de Silva semblava que es passejaria per l’àrea sense trobar rematador. Des del darrere, silenciós però poderós, va afusellar la porteria per fer l’1-0.

En l’acció del segon gol, Alba també va tenir protagonisme. D’una incursió pel carril esquerre va sortir-ne una combinació fantàstica amb Iniesta i Silva, que el canari va convertir en una mitja rematada mitja centrada que Morata va caçar per ampliar l’avantatge. Abans, però, la paret del migcampista blaugrana amb Silva va ser una delícia. Amb un toc, van eliminar tres adversaris per trepitjar l’àrea petita.

Al descans, Lopetegui va remoure l’equip per repartir la dosi de protagonisme entre altres jugadors i va donar descans a Busquets, Piqué, Ramos i Morata, perquè entressin Saúl Ñíguez, Bartra, Nacho i Iago Aspas. Alba i Iniesta van seguir jugant, tot i que el manxec va veure els últims setze minuts des de la banqueta. De fet, va ser substituït immediatament després de marcar l’últim gol de la nit, el cinquè, amb un xut creuat que el porter de Costa Rica no va poder ni fregar.

El tercer i quart gol van ser obra de David Silva, que treu tot el suc a la llibertat que li deixa el tècnic per moure’s constantment en zones de pilota i en zones de remat. El moment de forma del canari és esplèndid. També Isco va ser protagonista, davant del seu públic a Màlaga. El madridista va demanar el canvi abans d’acabar, perquè va rebre una forta puntada de peu a l’alçada del genoll que el va tenir amb gel a la banqueta. Al descompte, Aspas va tenir a tocar el 6-0.