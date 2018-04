Luis Enrique: "Els catalans són l'hòstia"

"Ara no està ben vist dir-ho, però els catalans són l'hòstia, les persones, la ciutat... estan molt avançats al que és Espanya en general. Són educats, respectuosos, molt treballadors, allà seguiré", ha declarat l'exentrenador del Barça i el Roma, entre altres equips, Luis Enrique Martínez. L'asturià ha parlat en una entrevista que li fa el ciclista Ibon Zugasti al seu canal de YouTube durant la disputa de la Cape Epic, una prova de ciclisme de muntanya per parelles.



A banda de lloar els catalans, Luis Enrique també parla de diverses qüestions. El tècnic, que no està entrenant cap equip des que la temporada passada va marxar del Barça, ha deixat la porta oberta a tornar a les banquetes si hi ha un projecte que li faci "moltíssima il·lusió", fins i tot, a la de la selecció espanyola: "Pot ser". Respecte del seu comiat del club blaugrana, Luis Enrique afirma que és una decisió "difícil d'entendre". "Deixes el Barça, un equip que té els millors jugadors... però ho tenia clar, i no me'n penedeixo. Hi dediques tota la teva energia i quan veus que el final arriba, has d'assimilar-ho, acceptar-ho i comunicar-ho", valora l'asturià, que també ha reconegut que va ser més feliç com a futbolista.



L'extècnic i jugador blaugrana també valora Leo Messi, de qui diu que "pren la batuta en tots els partits", i que van buscar ser un "col·lectiu", però que com "més pilotes" li donessin a l'astre argentí, "millor".