Luis Enrique: "No hi haurà una revolució, sí que hi haurà una evolució"

Luis Enrique Martínez ha estat presentat aquest dijous com a nou seleccionador espanyol. El tècnic, ex del Barça, arriba a la Federació Espanyola de Futbol per substituir Fernando Hierro, que va exercir el càrrec en l'últim Mundial després que Julen Lopetegui deixés de ser seleccionador quan es va saber que fitxava pel Madrid. "A la federació farem tot el que sigui possible perquè et sentis còmode i ens tornis a il·lusionar amb la selecció", ha dit el president, Luis Rubiales.

"Agraeixo al president i a la junta la seva confiança. Sé què significa ser seleccionador. És una casa nova, renovada... i estic molt il·lusionat per afrontar el repte. Intentaré fer millor la selecció. Miro el món amb optimisme, amb ganes de fer-ho millor. Hi vinc amb el meu 'staff'", ha dit Luis Enrique, que ha presentat tots els integrants del seu cos tècnic. "Som aquí per poder conquerir títols, el gran repte ara per ara és d'aquí a dos anys", ha indicat Luis Enrique, referint-se a l'Europeu.

"Agraeixo la feina dels anteriors seleccionadors i tot el que en puc rebre. Hi ha molta gent molt ben preparada i podré aprofitar-me de la seva experiència", ha indicat Luis Enrique, que ha deixat clar que "la línia que separa l'èxit del fracàs és molt fina". "Ja ens va passar quan vam arribar al Barça, que era un gran repte, la idea és evolucionar", ha apuntat. "Sempre havia manifestat, durant els meus vuit anys d'entrenador de clubs, que ser seleccionador era un dels càrrecs que sempre em cridaven l'atenció", ha recordat.

Com jugarà ara la selecció espanyola

"Seguirem amb el mateix estil, però cal millorar moltes coses, cal defensar millor, rebre menys gols, més pressió quan es perd la pilota, generar més ocasions de gol... és tot el que vull, que estic segur que és el que volien els meus predecessors, però ho intentarem. Vull que la selecció s'assembli a un equip", ha avançat. I ha afegit: "Tot i que només vinguin a la selecció durant un mes, m'agradaria que els jugadors reconeguin pautes i sentin la selecció com un club. Però hi ha moltes diferències, perquè no hi ha contacte diari".

Sobre el fet de no haver guanyat res en els últims tres tornejos grans, el nou seleccionador ha dit: "Veníem de ser campions de tot i els últims resultats no han sigut bons. Però no hi haurà una revolució, sí que hi haurà una evolució. Perquè un tio tingui 30 anys no vol dir que no hi vingui, l'edat no m'importa", ha indicat Luis Enrique, que ha dit que sí que és cert que pugen generacions amb ganes de fer bé les coses.

"Cal valorar què és el millor per a la selecció per ser competitiva de cara als pròxims dos anys", ha assegurat el nou seleccionador. "Tenir els jugadors a prop és una de les coses que més m'agrada de ser entrenador. Són joves i transmeten il·lusió. M'agrada consensuar i pactar les coses que es poden pactar, i la resta... doncs cal decidir les coses que siguin més complicades. La nostra feina consistirà a facilitar les coses als jugadors, la cosa més difícil és el que ells fan sobre el terreny de joc", ha afirmat.

Piqué, Iniesta i la selecció

Sobre Piqué, Luis Enrique ha dit que cal "analitzar cada cas de manera individual": "Piqué ha demostrat el seu rendiment amb la selecció durant molts anys, a mi m'agradaria comptar amb tots. Hi portaré els millors jugadors que hi hagi disponibles, però també cal respectar la seva decisió, parlarem amb ell, perquè fa temps que va fer aquestes declaracions, i ja veurem".

Sobre Andrés Iniesta, que va anunciar després de l'últim partit del Mundial de Rússia que deixava la selecció, Luis Enrique ha dit que el manxec "ha sigut gairebé com un germà petit" per a ell quan van coincidir al vestidor, i que després "va ajudar molt el cos tècnic del Barça". "Si un jugador com ell decideix deixar la selecció, crec que és lògic respectar-ho. M'hauria encantat tenir l'Iniesta que tenia 25 anys", ha apuntat.

De fet, el nou seleccionador ha dit que encara no ha parlat amb els jugadors. "Hi ha un canvi a la RFEF que no exclou els jugadors, els inclou. A alguns els conec molt bé, a d'altres tinc moltes ganes de conèixer-los. Tenim una selecció d'un gran nivell i la selecció té totes les característiques per continuar fent bon futbol, per ser un equip que vulgui ser protagonista, però hem de tenir en compte que també cal defensar perquè els altres també juguen", ha apuntat. El tècnic ha dit que a la seva primera llista segur que hi haurà "moltes sorpreses", i ha avançat que, de moment, ha fet una prellista d'uns 70 noms.

La situació de Catalunya

Sobre la situació política que es viu a Catalunya, Luis Enrique ha sigut clar: "No parlaré de res polític. Escoltes tantes coses... jo em sento orgullós de ser el que soc, asturià, de Gijón, orgullós de viure a Catalunya i de ser espanyol", ha dit, abans d'indicar que segons quines afirmacions són "falses". El tècnic, de fet, quan el 27 de setembre del 2015 els catalans van ser cridats a les urnes, va fer un tuit dient que ja havia votat dient: "Visca Catalunya".