Luis Rubiales: "No ens fixem una data límit per reprendre el campionat"

El futbol espanyol continuarà aturat fins a nou avís. El president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, ha explicat aquest matí en roda de premsa que no hi ha cap previsió real per poder reprendre el calendari oficial de la temporada en el marc de l'epidèmia mundial de coronavirus. "Totes les competicions estan suspeses. No ens fixem una data límit per reprendre el campionat. Des de la Federació no volem fer càbales sobre possibles dates. Quan tot recuperi la normalitat, haurem de treballar perquè els protagonistes puguin competir en les millors condicions", ha dit des de la seu de la Ciutat Esportiva de Las Rozas.

L'exfutbolista ha volgut allunyar-se de la rumorologia que marca l'actualitat de tots els clubs de futbol. La RFEF treballa en un pla d'emergència que eviti la cancel·lació total de les categories del circuit estatal. Vol partits, però amb seny, analitzant possibles timings i la capacitat legal per allargar els contractes dels futbolistes que quedaran lliures abans de l'estiu.

"Jugar més enllà del 30 de juny és un escenari que preveiem. Tant si es prorroguen els contractes com si no, tots els clubs estaran en les mateixes condicions. A dia d'avui no tenim clar si es podran prorrogar els contractes. Hem valorar això de jugar cada 48 hores de manera continuada i no ho veiem viable, sincerament. Hem de donar eines per recuperar els partits perduts quan arribi el moment, però la salut passa per davant de tot", ha explicat Rubiales, políticament correcte: "La prioritat és la recuperació del país. Haurem de sumar molt per reconstruir moltes situacions. El futbol és ara poc important en comparació amb les qüestions que realment importen, el problema que tenim amb una pandèmia que suposa un problema mundial. Seguim treballant pel futbol".

🗣 @LuisRubiales: "Jugar más allá del 30 de junio es un escenario que contemplamos. Tanto si se prorrogan los contratos como si no, todos los clubes van a estar en igualdad de condiciones. A día de hoy no tenemos un resultado acerca de si se podrán prorrogar los contratos" pic.twitter.com/QKPRgUH7ca — RFEF (@rfef) March 25, 2020

El pla de finançament

El principal problema de l'aturada tècnica de les principals divisions és econòmic. Que la pilota no torni a la gespa fins al mes d'agost posaria en perill la viabilitat financera d'entitats, federacions i institucions vinculades al sector de l'elit professional. Luis Rubiales ha deixat clar que la Federació ja treballa per minimitzar l'incendi, fins i tot al costat de Javier Tebas. "Des de la Federació oferim a La Lliga poder parlar per buscar finançament per als clubs. És moment de sumar. Hem treballat en una línia de finançament de 500 milions per complir els pagaments i sortir d'aquesta situació tots junts. El meu missatge és d'unió, confiança, esperança, rigorositat, prudència i disciplina. El futbol, el modest i el d'elit, ha de traslladar un missatge d'unió i solidaritat amb els afectats, víctimes, les seves famílies i l'administració. Junts aturarem el virus", ha comentat.

El pla estratègic afecta les primeres categories del futbol, la disciplina femenina i el futbol sala a escala de pagaments i possibles deutes que es puguin generar durant la crisi del Covid-19. "El futbol modest necessitarà temps per recuperar-se. En futbol i futbol sala, les llicències P seran gratuïtes. Negociarem perquè els deutes dels clubs amb jugadors i tècnics es puguin pagar en un termini considerable. Els clubs de Primera, Segona i Segona B de futbol sala, les dues primeres categories de futbol sala femení i, per descomptat, la Segona B i la Tercera Divisió de futbol estatal tindran una línia de subvenció que arribarà als 4 milions d'euros. La Federació també ha guardat una important suma econòmica, la quantitat ja la sap el govern i el Comitè Olímpic Espanyol, perquè altres federacions, el Comitè Olímpic, esportistes o patrocinadors vulguin col·laborar en un projecte d'investigació a llarg termini", ha comentat.