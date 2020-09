Luis Suárez i la sortida de l’últim gran home gol

Luis Suárez viu definitivament les seves últimes hores com a futbolista del Barça en l’estiu de les tarifes telefòniques sense limitació, els rumors i el full de ruta de les mil i una alternatives. La sortida del davanter uruguaià al Juventus escenificarà definitivament en els pròxims dies l’aposta institucional per un canvi de cicle que trenca amb l’ statu quo del vestidor blaugrana. Que Leo Messi mantingui la condició d’imprescindible per necessitats primàries, entre la gestió de l’egocentrisme i un criteri econòmic justet, afecta directament l’ascendència del seu nucli dur.

Suárez és el primer tòtem que pagarà la factura del 2-8 dels quarts de final de la Lliga de Campions contra el Bayern per decisió tècnica, a l’espera de l’adeu d’Arturo Vidal a l’Inter de Milà. L’encara jugador del Barça podria signar aquesta setmana el seu nou contracte amb el campió d’Itàlia després de tancar els serrells pendents d’una operació amb satisfacció a tres bandes: Andrea Pirlo aconsegueix el davanter centre que buscava per acompanyar Cristiano Ronaldo en la línia ofensiva, Josep Maria Bartomeu allibera una de les grans fitxes de la plantilla i el jugador s’assegura mantenir-se en la superelit europea.

El punt final a les negociacions passa per resoldre l’any de contracte que tenia signat amb el Barça i la regularització del seu passaport. Suárez acudirà avui al consolat italià de Barcelona per sotmetre’s a l’examen per aconseguir la nacionalitat italiana aprofitant el passaport continental de la seva dona. És exigència directa de la Juve, que aquest estiu ja ha incorporat el també exblaugrana Arthur (brasiler) i Weston McKennie (estatunidenc). Serà l’aprovat que el faci vestir de blanc-i-negre les pròximes temporades i que deixi enrere la seva etapa celebrant títols al Camp Nou.

Registres de llegenda

Els últims mesos de competició i la crisi d’identitat del Barça enlletgeixen la sortida del tercer màxim golejador de la història del club, amb 198 dianes, només per sota dels registres de César (232) i Messi (634). L’escala de nivells és exemplificadora. Suárez ha reinventat el sostre tècnic d’un jugador que havia de partir únicament des de l’àrea en l’època del monopoli multitasca del millor jugador de sempre. Estar a l’alçada de la seva eficàcia defensa un llegat que es valorarà (més i millor) des de la distància. En total són 283 partits entre totes les competicions, 198 gols i 109 assistències que han ajudat a construir un relat d’equip de combinació, com a mínim en els últims metres del terreny de joc.

La seva societat amb Neymar Júnior i Messi serà eterna com un dels grans tridents del millor futbol, amb 364 gols i 211 assistències (rècord en la seva segona campanya, 131 dianes i 79 passades clau). Suárez ha sigut sempre rendiment a contrarellotge, de menys a més, i un dels grans traspassos de la institució. La xifra d’estrella mundial (81 milions d’euros des del Liverpool) s’ha rendibilitzat partit a partit, amb un procés d’adaptació exprés en la temporada 2014-2015 que acabaria amb la conquesta del triplet i la fotografia de Xavi Hernández i Luis Enrique aixecant la Lliga de Campions a Berlín. Èxit rotund enmig de les polèmiques d’inici i final d’etapa, amb el debut al Santiago Bernabéu un 25 d’octubre de fa poc menys de sis anys després de la sanció per l’incident amb Giorgio Chiellini al Mundial del Brasil.

La Bota d’Or l’any 2016 i la sensació de normalitzar l’excel·lència al campionat domèstic (27, 35, 35, 33, 33 i 28 gols, separats en les sis temporades que ha vestit la samarreta culer) fan de contrapunt a les desconnexions com a visitant a Europa i al degoteig de lesions. El Barça defensa el criteri de Ronald Koeman i la necessitat de cames joves per justificar el càsting de substituts. L’equip necessita aconseguir pólvora al mercat i explotar la d’homes com Griezmann, Dembélé o Ansu Fati. S’estrena el repte de fer bona la decisió de prescindir de Suárez.