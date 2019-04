El MIC arrenca amb 7.000 espectadors a Figueres

Des de fa alguns anys el MICFootball té l’etiqueta de ser el millor torneig de futbol formatiu del món. O, com a mínim, el de referència en el futbol base. La 19a edició del torneig, la 18a que es disputa a la Costa Brava, va començar dimecres a Figueres amb èxit de públic: 7.000 espectadors. Els partits, uns 900 en total, es disputaran fins diumenge. Cal afegir-hi el MICIntegra, que es fa divendres, destinat a persones amb discapacitat intel·lectual, i el MICBasketball, que s’organitza de dijous a diumenge.

El MIC 2019 destaca per la inclusió de noves seus, Peralada i Vilablareix. En total són 35 estadis per encabir totes les categories, des d’aleví fins a juvenil, que aquest any s’ha desdoblat per acollir més participants. Les xifres són de rècord en un torneig que s’adapta al futbol dels grans amb la inclusió de l’àrbitre assistent de vídeo (VAR) i l’augment de retransmissions televisives. Hi ha 6.550 jugadors inscrits i 364 equips procedents de 43 països dels 5 continents. “El MIC va començar com un torneig i ho hem convertit en una experiència”, resumia Juanjo Rovira, director de la competició, per justificar l’èxit de convocatòria. El juvenil del Reial Madrid i l’escola de formació Kaptiva Sports es van encarregar de donar el tret de sortida al MIC, en un partit que va acabar amb golejada blanca (5-0). El Barça, l’Espanyol, el Manchester City, el PSG i l’Inter de Milà són alguns dels equips de primer nivell que no faltaran a la cita.

Impacte d’11,5 milions d’euros

A la presentació oficial, els responsables van voler reivindicar la importància del MIC, no només esportiva sinó sobretot econòmica. Per exemple, perquè significa 9.000 pernoctacions en els cinc dies de competició. Segons la Diputació de Girona, de cada euro públic invertit “el retorn per al territori és de més de 100”. El càlcul és que aquesta edició deixarà un impacte directe a la zona d’11,5 milions d’euros. Un MIC, val a dir, que es continuarà disputant a la Costa Brava, almenys els 4 anys vinents, després d’haver-se renovat l’acord amb els organitzadors.