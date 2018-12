El Madrid supera el tràmit de l'Al Ain i s'endú el Mundial de Clubs (4-1)

El Reial Madrid ha aixecat aquest dissabte el títol de campió del món de clubs després de superar el tràmit contra l’Al Ain (4-1). El títol torna al Santiago Bernabéu. Ja són tres temporades consecutives que l’equip de Santiago Solari, que estrena el seu palmarès, vestirà la samarreta amb l’escut que l’acredita com a campió internacional. És l’anècdota darrere la fita de les tres últimes Lligues de Campions, de la gestió de Zinedine Zidane i dels gols del ja exmadridista Cristiano Ronaldo. La llista de trofeus creix, però amb matisos. Aquest és un altre Madrid. La seva autoritat comença a explicar-se únicament pel bagatge històric.

El futbol la posa en dubte. Els blancs guanyen sense convèncer, sense la versió desequilibrant de temporades enrere. El Madrid mai ha sabut dominar els partits a partir de la pilota, cuinant-la, però l’efectivitat i l’ordre tàctic l'havia convertit en una màquina de generar joc ofensiu. L’engranatge, de moment, desafina. En atac i també a pocs metres de Courtois. El partit ha començat amb dos un contra un davant el porter belga, fregant el desastre. Ser clarament superiors ha salvat els madrilenys. Com els equips grans, el Madrid ha posposat els dubtes amb dos gols aïllats de xut llunyà. Primer Luka Modric i després Marcos Llorente, el millor sobre la gespa. El migcampista defensiu segueix fent mèrits per disputar-li la titularitat a Casemiro, que ha tornat d'una lesió.

Isco, novament protagonista

El brasiler, com l’ex de l’Alabès o Lucas Vázquez, asseguren l’ofici a la zona de creació. Marco Asensio i Isco Alarcón han vist la final des de la banqueta. El serial segueix. A falta de quinze minuts per al final Sergio Ramos ha sentenciat. El capità ha deixat la fotografia polèmica i s'ha abraçat amb Isco per dedicar-li el gol. Els focus s'han quedat allà, en els futbolistes que s’han limitat a escalfar. L'espectacle ha estat prou intranscendent. Entre distraccions, Shiotani ha transformat el gol de l’honor dels amfitrions, i Vinicius ha forçat un gol en pròpia porteria per tancar el marcador.