El Madrid guanya l'Atlètic i confirma la seva setmana de resurrecció (2-0)

La figura de Zinedine Zidane és digna d’estudi. El tècnic francès ha passat en només una setmana d’estar contra les cordes a viure una de les millors ratxes de la temporada. Després de caure la setmana passada contra el Xakhtar Donetsk i de complicar-se la vida a la Champions, el Reial Madrid ha guanyat amb contundència i autoritat els tres partits clau per al futur més immediat del preparador blanc. Després de superar el Sevilla al Sánchez Pizjuán, derrotar el Borussia Mönchengladbach i classificar-se com a primers de grup a la Champions, els jugadors de Zidane van superar ahir l’Atlètic de Madrid en el derbi madrileny (2-0) i van confirmar la seva setmana de resurrecció.

Les abraçades entre Florentino Pérez i l’entrenador francès ja poden tornar: amb el seu triomf contra el conjunt matalasser, el Reial Madrid va recordar als de Diego Pablo Simeone que, malgrat seguir provisionalment líders, la condició de màxim favorit per guanyar la Lliga l’hauran de suar de valent. El Madrid se situa a tres punts dels matalassers, que després d’encaixar la primera derrota al campionat, encara tenen dos partits pendents per jugar.

El derbi es va posar ben aviat de cara per als blancs, que van protagonitzar una sortida en escena molt més atrevida que els del Cholo. El Madrid dominava, atacava, assetjava -Benzema, el millor dels blancs, va enviar una pilota al pal- i, poc després, quan encara no s’havien ni disputat 15 minuts del derbi, Casemiro va obrir la llauna a la sortida d’un córner, aprofitant la relliscada en el pitjor moment d’Herrera, el seu marcador. Seria injust dir que el gol va ser immerescut: els blancs estaven passant per damunt del, fins ahir, conjunt més en forma de la Lliga.

Fins deu minuts després no va arribar la primera mossegada matalassera, també a pilota aturada, quan Carrasco va provar fortuna amb un llançament de córner que buscava el gol olímpic, però que no va sorprendre Courtois. El Madrid, comandat per uns Kroos i Modric imperials manava, però l’Atlètic va aconseguir arribar al descans espolsant-se una mica del damunt la superioritat blanca.

Carvajal evita la reacció matalassera

El Cholo va sacsejar la coctelera al descans, donant entrada a Correa i Lemar, i les forces semblava que es podien igualar a partir de la represa. El mateix Lemar, dinàmic, va tenir una ocasió molt clara, però la seva rematada des del segon pal va ser defectuosa. La millora matalassera, però, va ser castigada per Dani Carvajal, que tornava a l’onze i que va ser un punyal per la banda dreta juntament amb Lucas Vázquez. Saúl va enviar un rebuig a la frontal, lloc prohibit on deixar pilotes perdudes, i Carvajal va connectar una gran rematada que, després de rebotar al pal, es va introduir Oblak a gol sense poder-hi fer res.

L’Atlètic no va abaixar els braços malgrat aquesta gerra d’aigua freda i Saúl va fer lluir Courtois en una rematada de cap a boca de canó, però la nit volia que el derbi fos per a Zidane i per a un Reial Madrid superior i ressuscitat. L’exblaugrana Luis Suárez va viure un primer derbi madrileny amarg.