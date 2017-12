El Madrid rep el Borussia sense opcions de ser primer

El Madrid tancarà aquest dimecres (20.45 h, Bein Sports) la fase de grups de la Champions rebent el Borussia Dortmund al Santiago Bernabéu. Els de Zinedine Zidane no tenen opcions d'accedir a la primera plaça del grup H, propietat del Tottenham anglès, mentre que els alemanys necessiten sumar per classificar-se per l'Europa League.

Els blancs afronten el partit amb les baixes de l'extrem gal·lès, Gareth Bale, per lesió, i del lateral Carvajal, per sanció. Per contra, Cristiano Ronaldo serà titular i aspira a continuar la seva bona ratxa golejadora en la competició europea, on suma 8 gols en 5 partits, i on fins ara, ha aconseguit marcar en tots els partits de la fase de grups. En l'altre partit del grup, l'Apoel visita Wembley per enfrontar-se al líder, el Tottenham. Els xipriotes necessiten guanyar i esperar que el Borussia punxi a Madrid per ser a la següent fase.

Per la seva banda, al grup E el Sevilla viatja fins a Eslovènia, on jugarà contra el cuer del grup, el Maribor. Els andalusos necessiten sumar almenys un punt per assegurar el passi a vuitens, tot i que si l'Spartak de Moscú no guanya a domicili al Liverpool en l'altre partit del grup també estaran classificats.

Per a aquesta visita decisiva, l'equip sevillista recupera el central danès Simon Kjaer, absent per lesió durant els últims quatre partits. S'espera que Sergio Rico torni a la porteria en substitució de David Soria. Els centrals Carriço i Nico Pareja continuen de baixa.

El City de Guardiola visita Donetsk amb els deures fets

El Manchester City es desplaçarà a Ucraïna per enfrontar-se al Xakhtar Donetsk, al qual li cal un punt per ser a vuitens. Els de Guardiola buscaran el ple de victòries en la fase de grups, una fita que només han aconseguit 6 equips en la història de la Champions. En el mateix grup, el Nàpols visita al Feyenoord. Els italians necessiten guanyar i esperar que el Xakhtar perdi per ser a vuitens.

També queden coses per decidir al grup G. El RB Leipzig i el Porto arriben a l'última jornada empatats amb 7 punts, i amb el 'goal average' favorable als portuguesos. Els alemanys reben el Besiktas, que ja té assegurada la primera plaça del grup, mentre que el Porto s'enfrontarà al Mònaco, que fins ara només ha aconseguit sumar 2 punts.