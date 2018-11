El Madrid de Solari també fa aigües (3-0)

L'efecte Santiago Solari ja té data de caducitat. El Reial Madrid ha encaixat aquesta tarda la primera derrota de l'etapa de l'argentí a la banqueta (3-0). Desfeta sagnant, contra un Eibar que ha tingut la pilota, les ocasions i els gols. Ipurua ha trencat el bagatge de victòries dels blancs i les sensacions que s'havien construït des de la destitució de Julen Lopetegui. Noms de banda, el Madrid segueix sent el Madrid, amb les seves virtuts, en un segon pla, i les seves moltes limitacions. Els bascos les han assenyalat públicament. Totes, línia per línia.

És la suma del moment individual dels futbolistes, sobreexplotats per un any de Mundial, i la gestió tímida de l'entrenador. "Hem perdut tots els duels i no hem superat la pressió. Crec que no estàvem ben col·locats". L'anàlisi de Raphael Varane, encara a peu de gespa, és la millor radiografia del paper de l'equip, tot i que Solari ha intentat justificar-la: "Les entrevistes que feu a peu de gespa, amb les pulsacions al 100%, són difícils de gestionar. Crec que no haig d'extreure conclusions i vosaltres tampoc hauríeu de fer-ho", ha comentat. La pissarra de Mendilíbar ha enfonsat els tòpics. Ha imposat el seu guió. El seu equip ha brillat en la pressió, ofegant la circulació rival, i generant perill amb la verticalitat com a pedra angular del seu joc.

540x306 Cucurella celebra el segon gol de l'Eibar contra el Madrid / EFE Cucurella celebra el segon gol de l'Eibar contra el Madrid / EFE

El perill de Cucurella

3 assistències Marc Cucurella ha signat tres assistències contra el Reial Madrid

Els futbolistes madrilenys al ritme de l'Eibar. Tampoc ha ajudat el rol de migcampista de tancament de Ceballos i les errades puntuals, com la d'Odriozola en la fotografia de la segona diana. Ni les entrades d'Isco Alarcón, novament suplent, i de Vinicius Jr. van fer que el Madrid reaccionés. Courtois fins i tot ha evitat que el drama fos majúscul. Els problemes són més profunds que un hipotètic canvi de peces circumstancial. Els d'Ipurua no s'han complicat i han cuinat una golejada a foc lent. Primer amb un gol d'Escalante revisat pel VAR.

La desmarcada del jugador cedit pel Barça Marc Cucurella no ha estat fora de joc i el marcador ha dibuixat l'1-0. El lateral de la Masia blaugrana ha estat el millor del partit. L'esquerrà segueix creixent a la banda d'Ipurua. Bé en defensa, millor que en temporades anteriors al B, i agressiu guanyant metres amb la possessió. De les seves botes han sortit els gols de l'equip, especialment els dos últims: assistència a Sergi Enrich en el segon i una passada al cor de l'àrea que ha acabat amb Kike García tancant el resultat.

Tornen a sonar les alarmes al Santiago Bernabéu i els debats abans d'una setmana d'exigència amb els partits contra el Roma i el València. "Aquest és segurament el pitjor dels últims cinc partits que hem disputat. Tots els problemes tenen remei. Avui no hem estat bé. Hem d'assumir-ho i treballar per corregir-ho. L'Eibar ha estat molt fi, ho han fet tot bé i els hem de felicitar. Intentarem reduir els gols en contra i sumar-ne més en atac. És el que hem fet en les primeres jornades", ha analitzat Solari.