El Madrid guanya el Viktoria Plzen però desespera el Bernabéu (2-1)

Malgrat que Emilio Butragueño, director de relacions institucionals del Reial Madrid, va confirmar ahir que Julen Lopetegui seguirà sent l’entrenador el diumenge al Camp Nou, el tècnic basc sap que té les hores comptades al club blanc. Ahir, després de cinc partit sense guanyar, el Madrid va tornar al camí del triomf, però va mostrar-se tou i no va convèncer en la seva victòria (2-1) contra el Viktoria Plzen. Els blancs són colíders del grup C junt amb el Roma, que va golejar (3-0) al CSKA de Moscou. El Bernabéu, enfurismat, va xiular l’equip i va veure com Marcelo es retirava lesionat per culpa d’un cop.

El Madrid va fer el primer als deu minuts gràcies a un Benzema que recuperava la titularitat després d’haver estat suplent el dissabte contra el Llevant. El francès, que feia set partits que no marcava, va fer el primer amb una rematada de cap poderosa després d’una centrada de Lucas Vázquez, lateral dret ahir en detriment d’Odriozola –Carvajal està lesionat–.

El gol del francès va arribar després d’un ensurt, ja que Petrzela va fer lluir Keylor Navas en una badada de la defensa. El mateix Petrzela, abans del descans, va fallar una ocasió claríssima. El Bernabéu va esbroncar els seus de camí als vestidors en veure que malbarataven ocasions i cedien facilitats en defensa . Un dels més assenyalats va ser Luca Modric.

De la mateixa manera que la grada va acomiadar el seu equip, el va rebre a la segona part, quan els blancs van començar endormiscats. Lopetegui va donar entrada a Fede Valverde al lloc d’un Isco molest que es va a negar a donar-li la mà al seu tècnic quan va ser canviat. Poc després , Marcelo va fer el segon gràcies a una bona assistència de Bale. La tranquil·litat va durar poc, perquè a 10 minuts del final , Hrosovsky va superar amb facilitat Ramos i Marcelo per enviar un xut al fons de la xarxa i provocar, de nou, l’esbroncada del Bernabéu.

Als últims minuts, els txecs van apropar-se tímidiament, mentre el Madrid no tancava el partit i el Bernabéu s’impacientava. Al final, victòria molt grisa d’un equip que sap que ben aviat tindrà un altre entrenador.