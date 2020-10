El Madrid acaba demanant l’hora contra el Valladolid (1-0)

El Reial Madrid va acabar tancat a la seva àrea i demanant l’hora contra el Valladolid (1-0). Un gol de Vinícius de rebot en el minut 65 va evitar la segona ensopegada de l’equip blanc en aquest inici de temporada. Tot i sumar els tres punts, Zinedine Zidane no va tenir l’estrena que havia imaginat a l’estadi Alfredo Di Stéfano. “L’entrenador ha canviat el dibuix tàctic de l’equip durant la segona meitat i això ens ha beneficiat. És tot una mica difícil perquè hem tingut poc temps per entrenar-nos en aquest inici de temporada. Sabem que si mantenim la porteria a zero tenim moltes opcions d’aconseguir la victòria”, va assegurar Vinícius.

El Valladolid va disposar de tres oportunitats per marcar durant la segona meitat, però Shon Weissman, Raúl García i Waldo Rubio no van aconseguir superar Thibaut Courtois.

El Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol va obrir ahir un expedient extraordinari a l’entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, per les declaracions que va fer després del partit que va enfrontar el seu equip amb el Reial Madrid. El tècnic xilè va assegurar que “és difícil jugar contra l’àrbitre, contra el VAR, amb un home menys i contra penals”. Competició també va obrir expedient al porter del conjunt andalús, Joel Robles, que va declarar que “totes les jugades dubtoses es xiulen, sempre, a favor dels equips grans”.

L’Osca frena l’Atlètic de Madrid (0-0)

L’Atlètic de Madrid va traslladar a la nova temporada les seves dificultats com a visitant dels dos cursos més recents, amb un empat i una frenada indubtable a Osca (0-0), on, malgrat l’ambició en la segona part, quan va anar a disputar el partit, no va tenir la punteria suficient per guanyar. Luis Suárez va jugar com a titular. “L’equip ha buscat el camí del gol, però el porter de l’Osca ha fet una bona feina i el rival també ha fet una gran feina defensiva. A nosaltres ens ha faltat claredat, que és difícil de tenir quan el rival es tanca”, va analitzar Diego Simeone, entrenador de l’Atlètic de Madrid.

El Vila-real, per la seva banda, va superar amb autoritat l’Alabès (3-1) en un partit en què la superioritat tècnica al mig del camp i la punteria en atac dels locals van ser massa per al conjunt vitorià, que segueix sense conèixer la victòria.