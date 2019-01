El Madrid guanya el Sevilla i agafa aire (2-0)

El Reial Madrid ha agafat una mica d'aire aquest dissabte. La seva victòria contra el Sevilla (2-0) ha trencat el mantra de relliscar en els partits que es disputen al Santiago Bernabéu. Bon futbol i control per encadenar sis punts de manera consecutiva. Les crítiques es posposen, com a mínim, fins al partit d'anada dels quarts de final de la Copa del Rei. Solari pot reclamar una part del merit. Aquesta jornada ha tornat a exercir d'entrenador d'impacte fent que Marcelo i Isco comencessin el partit des de la banqueta i fent sortir el jugador del filial Reguilón.

El moment del brasiler i del migcampista justifiquen en part la seva decisió. Si no estan bé, costa menys deixar-los fora de l'onze titular. L'equip no ho ha notat. Ha fet la seva, aprofitant la profunditat de Vinícius i el control de Luka Modric. Els andalusos han apostat per esperar a camp propi. Sense una bona transició de contraatac, la seva interacció amb la pilota ha estat breu i inofensiva. Ni Banega ni Sarabia han pogut fer-se forts al mig del camp. Pablo Machín, com els jugadors, no ha estat fresc.

Ha deixat que els minuts passessin, retocant l'esquema home per home i fent entrar l'exblaugrana Munir El Haddadi durant la segona meitat. El Reial Madrid no està bé, però no tenir una idea ben treballada al Bernabéu és molt perillós. En una de les moltes ocasions de gol, després d'un xut al travesser de Dani Ceballos, Casemiro ha fet el 1-0 per l'escaire de la porteria, des de més enllà del balcó de l'àrea. Modric ha arrodonit el resultat quan faltava un minut per al final aprofitant una errada de la defensa visitant.

El Sevilla s'allunya del Barça

L'altre gran beneficiat del partit ha sigut el Barça. I no és la primera vegada. Els d'Ernesto Valverde continuen deixant enrere els seus rivals directes, que deixen més marge de punts entre ells. El Sevilla està perdent la condició de candidat al títol. Ara té 33 punts i se situa a 10 del lideratge, a falta del Barça-Leganés d'aquesta jornada.