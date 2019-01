El Madrid critica el VAR per protegir-se dels seus problemes

260x366 Solari durant l’últim entrenament del Reial Madrid abans de rebre el Leganés a la Copa. / EMILIO NARANJO / EFE Solari durant l’últim entrenament del Reial Madrid abans de rebre el Leganés a la Copa. / EMILIO NARANJO / EFE

Últimament anar al Santiago Bernabéu és com anar al dentista. El soci i aficionat del Madrid hi va amb la sensació que patirà, com qui té mal de queixal. El bisturí de Solari ha deixat de funcionar i la seva arribada, que volia tapar totes les càries que va provocar Lopetegui, es comença a qüestionar després dels últims mals resultats. Amb poc temps per pair la derrota contra la Reial Societat, l’equip blanc rep el Leganés (21.30 h / BeIN La Liga) en el partit d’anada dels vuitens de final d’una Copa en què la temporada anterior va caure precisament contra el Leganés.

En els últims partits el Madrid ha patit per guanyar l’Osca i el Rayo Vallecano, i ha empatat amb el Vila-real, tot equips que ronden la zona de descens. I diumenge passat va perdre a casa contra la Reial Societat per quart cop en 71 visites de l’equip donostiarra al Bernabéu. “Hem de prestar més atenció als primers minuts, sortir més concentrats i aprofitar les ocasions que generem. Hem de ser més decisius a la fase final”, va dir Solari en roda de premsa. Un Solari que va xerrar amb els seus jugadors durant 10 minuts abans de l’entrenament. El tècnic argentí no podrà comptar amb Toni Kroos, que va patir una ruptura de grau II a l’abductor esquerre. Aquesta baixa s’uneix a les de Mariano, Asensio, Marcos Llorente i Bale, que fan créixer fins a 31 el nombre de baixes intermitents que han patit els blancs en tan sols cinc mesos de competició. Amb aquest nou contratemps caldrà veure per qui aposta el tècnic, si Fede Valverde es guanya l’oportunitat, si Ceballos recupera el protagonisme o si Isco acaba endarrerit com a interior. Solari també haurà de decidir si fa debutar l’últim fitxatge del club, Brahim Díaz, un jugador que està pendent dels últims tràmits administratius, tot i que ahir ja es va entrenar.

El VAR, en el punt de mira

Qui té un lloc gairebé assegurat a l’11 inicial és el davanter brasiler Vinícius, l’únic home capaç de generar perill real contra la Reial Societat i que va provocar la polèmica amb el VAR, quan va rebre un penal de Gerónimo Rulli que ni el col·legiat Martínez Munuera ni el videoarbitratge van considerar punible, una excusa que l’equip blanc està fent servir per intentar tapar totes les carències. Solari creu que el bon funcionament del VAR “depèn més que les regles siguin clares que de la tecnologia en si”. “Aplicar-les sempre en les mateixes accions facilitarà les coses a tothom”, argumentava, abans d’afegir que no era una queixa sinó una defensa, cosa que considera “un dret legítim”.

De fet, aquests dies la televisió oficial del Reial Madrid ha recuperat unes imatges de Martínez Munuera, l’àrbitre del partit contra la Reial Societat, on se’l veu a la sala del VAR el dia del partit Eibar - Reial Madrid celebrant haver encertat una decisió xocant les mans amb un altre àrbitre. La decisió, en aquest cas, era un gol de l’Eibar, motiu que va portar alguns tertulians de la cadena oficial del club a qüestionar-se si Martínez Munuera actuava de manera deliberada contra el Madrid.

El mateix Florentino Pérez ha fet arribar el seu malestar pel que considera errades greus del VAR tant a la Lliga com a la Federació Espanyola, just quan el VAR entrarà en funcionament a la Copa del Rei, en què fins ara no s’havia fet servir. L’estrena del videoarbitratge a la Copa arriba just quan el Madrid l’ha posat en el seu punt de mira.