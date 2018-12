El Madrid elimina el Melilla per la via ràpida (6-1)

El Reial Madrid disputarà els vuitens de final de la Copa del Rei després de golejar aquest dijous el Melilla (6-1). L'equip de Santiago Solari no ha patit per sentenciar l'eliminatòria. El 4-0 de l'anada va dibuixar un segon assalt plàcid, per poder fer rotacions i repartir minuts entre la plantilla. La gran novetat de l'onze titular ha estat Isco Alarcón, que ha lluit el braçalet de capità. El migcampista ha silenciat els dubtes amb dos bons gols.

Marco Asensio per partida doble, el central Javier Sánchez i Vinicius Júnior han arrodonit la festa ofensiva del conjunt blanc. Els visitants han generat perill, però no han tingut encert. Han fet el gol de l'honor des de la línia de penal, davant Keylor Navas, que ha tornat a ocupar la porteria del Santiago Bernabéu.