El Reial Madrid ha fet aquest dissabte aigües definitivament a la Lliga Santander. El conjunt de Zinedine Zidane ha sumat una nova derrota que el podria allunyar 19 punts del Barça si els culers guanyen diumenge a Anoeta (20.45 hores). Hi ha hagut partits dolents, d'altres menys bons i pocs a l'alçada d'un vigent campió d'Europa. Irònicament, el d'aquesta jornada ha estat dels millors de les últimes setmanes, amb grans moments en la primera meitat i en el tram final. Quan millor ha estat, a l'inici, l'equip del Bernabéu ha topat amb Sergio Asenjo.

El porter ha tornat a signar una nova gran actuació. Com si no patís lesions, l'exporter del Valladolid ha evitat que Marcelona i Cristiano, de falta directa i a boca de canó, estrenessin el marcador abans d'arribar al descans. L'entrada de Denis Chéryshev i l'habitual relaxació dels homes de Zidane a la segona meitat ha igualat l'enfrontament. Els grocs han obert més el camp, generant perill a la contra.

Han jugat millor, sense monopolitzar la pilota. No ha estat necessari. Des de la defensa, el Vila-real ha anat guanyant terreny a mesura que interceptava les accions dels davanters madrilenys. Els locals han intentat mantenir-se al partit a ritme de contres, però no hi ha hagut manera. Asenjo i la defensa han estat a gran nivell. En una de les moltes recuperacions de pilota, el migcampista Pablo Fornals ha decidit el duel amb un gol de vaselina.

540x306 El Madrid perd i podria tancar la jornada a 19 punts del Barça (0-1) / EFE El Madrid perd i podria tancar la jornada a 19 punts del Barça (0-1) / EFE

Zidane: "La pilota no vol entrar; no tinc més explicacions"

Zinedine Zidane ha verbalitzat la frustració que viu el vestidor blanc en roda de premsa: "És difícil explicar què passa. Avui ho hem fet tot. Hem tingut ocasions i la pilota no ha volgut entrar. El problema és que la pilota no vol entrar. No tinc més explicacions. És una mala ratxa que s'allarga. I és difícil, perquè no puc queixar-me de res. Vivim un mal moment, és veritat. La d'avui és una derrota que no mereixíem. Hem de buscar la vessant positiva de tot plegat. No hi ha més remei que aixecar-nos i afrontar el següent partit. El millor del futbol és que constantment tens partits. El resultat d'aquesta jornada no el podem canviar, ens fa mal, però hem de mirar endavant.", ha argumentat.

El defensa Nacho Fernández també ha valorat la desfeta, encara a peu de gespa: "No sé què ha pogut passar. Hem tingut actitud i hem fet un bon partit en línies generals. No és falta d'actitud. Treballem molt, però quan arriben els partits no sé què passa. No hem començat bé l'any i la Lliga està complicada, però hem de seguir treballant, més que mai. Ens hem guanyat el respecte", ha explicat.

Dani Carvajal ha intentat fer autocrítica, sense gaire encert. No ha sabut, com el seu company, treure cap conclusió: "L'equip pot tenir el cap alt, però el futbol és així. No hem aconseguit la recompensa que ens mereixíem. La primera meitat és molt completa. A la segona també hem fet bé les coses. La situació és difícil d'explicar. Som gairebé la mateixa plantilla de l'any anterior. Nosaltres som forts, confiem en nosaltres i hem de tenir calma, que la temporada és molt llarga. La nostra motivació ha de ser revertir aquesta situació", ha dit.