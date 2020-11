El Madrid encaixa un altre gol de penal i deixa escapar dos punts a Vila-real (1-1)

En els dos últims partits de Lliga, contra el València i el Vila-real, el Reial Madrid ha comès quatre penals. Davant el conjunt xe van encaixar un escandalós 4-1 i aquest dissabte el conjunt de Zinedine Zidane no ha pogut passar de l'empat a l'Estadi de la Ceràmica (1-1).

El conjunt blanc, amb un onze d'urgències per les baixes destacades de Ramos, Benzema i Casemiro, s'ha avançat molt d'hora gràcies a un gol de cap de Mariano, davanter defenestrat per Zidane i que aquest dissabte ha recompensat la seva primera titularitat amb un gol tot just començar, al minut dos de partit. Els jugadors groguets han protestat l'acció, per fora de joc posicional de Lucas Vázquez, però els col·legiats han considerat que no intervenia en l'acció del gol.

La diana ha afegit un plus de confiança als madrilenys, que han fet una bona primera meitat, jugant ordenats i amb compromís. Dani Parejo hauria pogut empatar el duel abans del descans, però ha rematat fora tot sol. Amb tot, s'ha arribat al descans amb un únic xut entre els tres pals, el del gol de Mariano.

El Vila-real desperta

A la represa, Unai Emery ha sacsejat la banqueta i ha donat un aire nou a les bandes locals amb l'entrada de Samu Chukwueze i Pervis Estupiñán. El Vila-real ha millorat substancialment i, de nou, Parejo ha malbaratat una ocasió clara de gol, xutant desviat des de la frontal. Poc després, però, una brillant connexió entre Estupiñán i Chukwueze ha acabat amb Courtois fent caure el nigerià dins de l'àrea. Gerard Moreno, futbolista excels, ha agafat la pilota i ha igualat el partit des dels onze metres.

Semblava que el Vila-real podria aconseguir la victòria, però l'equip blanc s'ha sabut sobreposar a l'empenta local i el duel ha acabat en taules. Take Kubo, jugador que va passar pel planter blaugrana i que actualment està cedit al Vila-real pel Reial Madrid, ha afegit picant als últims minuts i ha tingut l'última ocasió del partit, però entre Courtois i Nacho han anul·lat la seva rematada. Els de Zidane acumulen dos enfrontaments seguits a la Lliga sense sumar els tres punts.