El Madrid espera rival a les semifinals del Mundial de Clubs

Aquest dissabte començarà a resoldre’s la part destacada del quadre del Mundial de Clubs. El Reial Madrid i el Gremio brasiler esperen adversaris a les semifinals, i els coneixeran ben aviat.

En una banda del quadre, la del Madrid, juguen l’Urawa Red Diamonds japonès i l’Al Jazira dels Emirats Àrabs (17.30 h), que s’emmiralla en l’exemple de l’any passat, quan el Kashima Antlers, que arribava sense grans aspiracions, es va plantar a la final i va posar contra les cordes els madridistes. Està dirigit per l’exblaugrana Henk Ten Cate i ja ha superat una ronda prèvia, en vèncer per 1-0 l’Auckland City. El seu rival d’ara, però, el japonès Urawa, s’aferra als gols del brasiler Rafael Silva i al talent local per imaginar-se a semifinals.

A la dreta del quadre, el Pachuca mexicà intentarà superar el Wydad Athletic marroquí (14.00 h, Teledeporte). Els ‘tuzos’ volen aprofitar l’experiència en el torneig, tot i que mai han passat de semifinals i en dues ocasions van caure ja als quarts, perquè al davant es trobaran un campió africà que debuta al Mundial de Clubs. El seu referent és el seu gran rival al Marroc, el Raja Casablanca, que va jugar la final amb el Bayern Munic el 2013.