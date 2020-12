El Madrid esquiva el VAR i guanya el Granada (2-0)

El Reial Madrid va haver de suar de valent per superar un bon Granada a la Ciutat Esportiva de Valdebebas (2-0). Casemiro va ser protagonista a les dues àrees en el triomf blanc. El migcampista portuguès va ser l’autor d’un possible penal quan, amb el marcador encara sense gols, va agafar per la samarreta Yangel Herrera quan aquest just trepitjava l’àrea blanca per rematar una centrada. Ni el col·legiat valencià Martínez Munuera ni el VAR van considerar que l’acció hagués de ser sancionada, però els jugadors del conjunt andalús i el seu tècnic, Diego Martínez –que poc després seria amonestat–, van protestar la jugada. L’acció va quedar en res i, després del descans, Casemiro va acabar obrint la llauna poc abans que es complís una hora de partit amb una potent rematada de cap després d’una bona centrada de Marco Asensio.

El futbolista mallorquí, de fet, va ser el millor del seu equip. Malgrat no sortir d’inici, la lesió de Rodrygo a la primera meitat va suposar l’entrada en escena de Marco Asensio. L’ex del Mallorca, que havia perdut el seu lloc a l’onze després d’un seguit d’actuacions decebedores, va firmar ahir la seva redempció a ulls de Zinedine Zidane. De fet, va estar ben a prop del gol en una acció en què la seva rematada va acabar al pal.

Tot i que el Granada, intens i treballador, va complicar les coses al Reial Madrid, la diana de Casemiro va permetre als blancs tenir més control del partit un cop superada la pressió d’avançar-se en el marcador. Diego Martínez va buscar la reacció del seu equip donant entrada a diversos jugadors d’atac. El davanter colombià Luis Suárez, el veterà ariet Jorge Molina i Alberto Soro, jugador de banda, van entrar amb bones intencions, però un Madrid pragmàtic i efectiu va deixar poc marge al seu rival. Només una possible mà, de nou, de Casemiro, a un xut d’Antonio Puertas semblava que podia donar esperances al Granada, però l’equip arbitral tampoc va considerar que fos mereixedora de ser xiulada. Finalment, en l'últim minut, Benzema, que viu un moment dolç, va firmar la sentència.