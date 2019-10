El Madrid es juga mitja Champions a Istanbul

Després de perdre en la primera jornada a París i d'empatar a casa contra el Bruges, el Reial Madrid s'ha quedat gairebé sense marge d'error a la Champions. Als blancs només els val la victòria al camp del Galatasaray per allunyar els fantasmes d'una hipotètica eliminació a la fase de grups. Sense Bale ni Modric, l'equip que entrena Zinedine Zidane juga aquest dimarts a Istanbul (21 h, Movistar Liga de Campeones), un camp calent on tan sols han aconseguit guanyar en una ocasió.

Són dies difícils per al Reial Madrid, que encaixava dissabte a Son Moix la primera derrota de la temporada en Lliga, i perdia també el liderat en benefici del Barça. L'equip no acaba de ser fiable i encadena partits regulars amb actuacions decebedores. Però, sobretot, té un problema a la Champions, la competició fetitxe de l'entitat, on els resultats no acaben d'arribar.

Amb un punt després de dues jornades –aconseguit in extremis al Bernabéu contra un Bruges que jugava amb deu–, la combinació de resultats ha sigut favorable als interessos del Madrid, que fins i tot perdent a Istanbul mantindria les opcions de passar ronda, tot i que no és tant un problema de marcadors com de joc col·lectiu.

El PSG lidera el grup A amb sis punts, seguit del Bruges amb dos. Els dos clubs es veuen precisament les cares aquest dimarts a Bèlgica (21 h). El Madrid i el Galatasaray tan sols han sumat un punt després de dues jornades.

Baixes sensibles

A més, l'entrenador té la baixa sensible del migcampista Luca Modric, que va tornar lesionat de l'aturada de seleccions, així com de l'extrem Gareth Bale. Especialment delicada és la del jugador croat, titular indiscutible a l'onze de Zidane. En el cas del davanter gal·lès, tot i que el tècnic hi té menys confiança, és una peça important en un equip que ha evidenciat problemes amb el gol.

A més, Lucas Vázquez no s'ha recuperat a temps i s'afegeix a les baixes ja conegudes de Nacho Fernández i Marco Asensio. En canvi, el tècnic recupera Toni Kroos, després de tres setmanes a la infermeria, i Eden Hazard torna a la convocatòria després de tenir uns dies de permís per haver sigut pare.

El Madrid es juga les garrofes a l'estadi Ali Sami Yen, un camp calent on tan sols ha pogut guanyar en una de les tres visites que hi ha fet. El Galatasaray, inferior si s'analitza jugador per jugador, s'aferra a la fortalesa del seu estadi per afrontar amb optimisme el partit, ja que suma 41 partits invicte a la competició turca.

L'ombra de José Mourinho

Per si no n'hi hagués prou amb els problemes de joc, a la cúpula directiva del Bernabéu es comença a desconfiar de la feina de Zinedine Zidane. El tècnic francès va tornar després d'uns mesos sabàtics per redreçar el rumb d'un club a qui va fer tres vegades campió d'Europa, però l'equip no ha respost amb la millora que s'esperava. Un joc irregular, problemes amb el gol i poca fiabilitat defensiva han sigut les tòniques d'aquest inici de temporada.

A tot això, l'entorn afí al president Florentino assegura que ja se li està començant a buscar un substitut, i el candidat més ben posicionat és José Mourinho. L'entrenador portuguès, sense equip des que el Manchester United el va fer fora, va asseure's a la banqueta del Bernabéu durant tres temporades (2010-2013), en què va guanyar una Lliga i una Copa, i segueix mantenint el contacte amb Florentino. A més, Mourinho s'ha deixat estimar pel Madrid i ha manifestat la seva predisposició a tornar al club en un futur.