Un Madrid amb moltes carències segueix sumant punts (0-2)

Mentre espera l’arribada de millors moments, el Reial Madrid va omplint el seu rebost amb punts. El vigent campió va superar el Llevant (0-2) en un partit en què l’equip valencià va malbaratar un bon grapat d’oportunitats per obtenir un marcador millor. Vinícius i ja en el temps afegit Benzema van marcar els gols d’un equip blanc que va patir més del que havia imaginat. Un dels grans protagonistes de la tarda va ser Thibaut Courtois, que va desactivar les millors aproximacions del rival.

Tot i haver disputat un partit menys, el Reial Madrid ja lidera la classificació de Primera Divisió. Després d’una bona primera mitja hora, l’equip blanc no va ser capaç de controlar un partit en què els dos conjunts van disposar de bones oportunitats per marcar. Bardhi es va quedar amb la mel als llavis en tres accions diferents. El VAR va anul·lar un gol a Sergio Ramos i el partit va arribar completament obert al temps afegit, quan Benzem va sentenciar el triomf visitant.

“Ens falta alguna cosa”

“Hem entrat molt bé al partit, però la segona part ha sigut més complicada. Sense haver fet pretemporada, sabem que ens falta alguna cosa. Tot i no jugar de manera perfecta, estem sumant punts. Ens falta regularitat en el joc per mantenir el mateix nivell durant els 90 minuts. No em queixo. Per guanyar has de saber patir”, va analitzar Zinedine Zidane, entrenador d’un Reial Madrid que durant la segona part no va tenir el control del joc. Amb 0-1 en el marcador, el Llevant va olorar l’empat però no va ser capaç de sorprendre un Courtois que està en un moment de molta confiança. Les seves aturades es tradueixen en punts per a l’equip blanc. “El rival ha jugat amb energia i ha disposat de bones oportunitats. Estic orgullós dels jugadors. Estic molt content perquè l’equip està unit i està treballant molt bé”, va afegir el tècnic francès.