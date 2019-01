Nova ensopegada d'un Madrid que surt xiulat del Bernabéu (0-2)

El Reial Madrid ha perdut aquesta tarda contra la Reial Societat (0-2) i encadena dos partits consecutius sense guanyar. El campió d'Europa fa aigües en un inici de 2019 que havia de dibuixar la seva millor versió i que finalment el pot deixar a 10 punts del lideratge si el Barça signa els tres punts al camp del Getafe. Les alarmes, que abans es podien maquillar, sonen a tot drap pels altaveus del Santiago Bernabéu.

L'equip viu en una frustració constant. També la genera. L'afició no està satisfeta amb els números i el futbol. L'estadi blanc filtra les seves crítiques segons el rendiment. Les vaques sagrades ja no mengen a banda. Si les coses no es fan bé, els seguidors xiulen. Marcelo o Casemiro han estat aquest diumenge els escridassats. Seguint l'ordre estructural, el lògic, el següent serà Santiago Solari. L'entrenador blanc ha perdut gran part del marge de confiança que es va construir durant els seus primers partits a la banqueta madrilenya.

La seva condició de líder es basava en els resultats. Sense ells, l'argentí és un sac de carències. El Madrid no destaca per la fam competitiva ni pel joc. L'esquema és tou, sense circulació i un capacitat per generar perill a la contra molt tímida. Durant la primera meitat ha tingut alguna opció, però no les ha sabut rematar. Una errada de Casemiro al minut 2 de partit ha fet que William José estrenés el marcador des de la línia de penal.

Els locals han reaccionat, perquè havien de fer-ho, fent bo el factor 'equip gran', reivindicant-se des de l'orgull. Quan ha perdut forces, la Reial ha tornat a trobar el seu lloc sobre la gespa. L'empenta descontrolada de Lucas Vázquez l'ha enviat al túnel de vestidors per una doble amonestació, entre queixes. El Madrid ha perdut les poques opcions de remuntar aquí, centrant-se en les queixes i en culpar l'àrbitre de tots els seus mals. Superior, més centrat, l'equip visitant ha sentenciat l'enfrontament amb un gol de Pardo.

540x306 Santiago Solari durant el partit contra la Reial Societat / EFE Santiago Solari durant el partit contra la Reial Societat / EFE

Solari i el rol del VAR

Santiago Solari ha llegit la derrota del seu equip des de les accions polèmiques, comentant un possible penal del porter Rulli davant Vinicius: "Nosaltres no parlem amb els àrbitres. Hi ha jugades que semblen evidents quan les veus en directe. El VAR les revisa perquè és la seva funció. Tots som humans i fallem, però si pots revisar i falles... no té sentit”, ha assegurat en roda de premsa.

La parcel·la futbolística tampoc salva la posició de l’entrenador. “Nosaltres juguem per guanyar. Hem demostrat que sabem competir, sense subestimar als rivals. Hem tingut una distracció molt seriosa. Això et castiga. El futbol professional no et permet aquestes coses. Després hem intentat aixecar el resultat, tot i l’expulsió i els possibles penals. Bé, els penals”, ha insistir.