Un Madrid en plena rifa de jugadors torna a decebre

Malgrat que Zinedine Zidane havia dit abans de la visita del Reial Madrid a Butarque que mirarien d’acabar “el més amunt possible”, els blancs va sumar ahir una nova decepció en empatar contra el Leganés (1-1). Sense opcions a cap títol, cada partit és un càsting per a un Zidane amb molta feina per davant i que no dubta en dir obertament que amb alguns jugadors es mirarà de fer caixa.

Però, abans, el present passava ahir per Butarque i el conjunt blanc va ser incapaç de sumar els tres punts. Una primera part ben espessa del Reial Madrid va acabar de la pitjor manera possible: després d’un descuit de Carvajal, que tornava d’una lesió, Silva va recollir una pilota dividida per obrir la llauna amb un xut col·locat.

A la represa, els de Zidane van treure una mica l’orgull i Benzema, l’única nota positiva darrerament d’un Madrid deprimit, va empatar el després de veure com Cuéllar aturava la seva primera rematada, però no la segona. El conjunt blanc va fer algun tímid intent d’anar a buscar el partit, però el marcador no es va moure més. El Madrid ha deixat escapar 35 punts aquesta Lliga.