El Madrid recupera el liderat i alimenta la polèmica arbitral

El Madrid és el nou líder de la Lliga. El conjunt de Zinedine Zidane va aprofitar ahir la relliscada del Barça a Sevilla per guanyar la Reial Societat (1-2) i recuperar la iniciativa en la classificació pel valor doble del 'goal average'. Era un 'match ball' no pactat en què va sortir cara per l'experiència de gats vells dels blancs, que van superar sobre la botzina la gran pressió sense pilota d'Imanol Alguacil per ofegar l'inici de les accions i forçar la passada en llarg. Poc futbol en la inèrcia de decisions arbitrals que beneficien el conjunt blanc des del retorn del futbol a l'era coronavirus. És una cantarella que comença a repetir-se excessivament.

L'àrbitre lleidatà Xavier Estrada Fernández i l'equip del VAR van alimentar els fantasmes assenyalant un penal dubtós que va transformar Sergio Ramos, concedint un gol de Karim Benzema després d'un control fregant les mans i anul·lant una diana d'Adnan Januzaj per fora de joc posicional de Mikel Merino, que passava per l'àrea sense obstaculitzar la trajectòria del xut. Els detalls a favor van cars. El Madrid va saber aprofitar novament la seva oportunitat, més enllà del gol local de Merino. El factor extraesportiu se suma a l'efectivitat de cara a porteria i la victòria simbòlica de Zidane de guanyar a Sant Sebastià reservant d'entrada Modric, Eden Hazard i Ferland Mendy.

Frenkie de Jong, KO

El ritme de dos partits setmanals sense pausa marca l'estratègia competitiva dels equips. El fons d'armari serà vital per mantenir el to físic i la regularitat en l'aposta per un onze inicial de garanties. El Madrid aferma la seva rotació amb la recuperació (pràctica, a bon nivell) de Hazard, Marco Asensio i la titularitat ahir de James Rodríguez. L'equip es pot permetre el luxe de prescindir jeràrquicament de Gareth Bale i mantenir el rol de Mariano com a actor secundari. Si no hi ha varietat és complicat plantejar-se un ple de victòries sense recórrer als factors intangibles. L'Atlètic de Madrid va guanyar dissabte pràcticament amb el seu pla B i demostrant que l'estil de joc va per davant dels dorsals. La comparació amb el Barça és evident i delicada.

Que recuperi la primera posició passarà per l'encaix de peces. Quique Setién haurà d'exercir d'entrenador intervencionista per modificar el pla general després de fer-se ahir pública una lesió al soli de la cama dreta de Frenkie de Jong. El migcampista neerlandès es podria perdre el que queda de temporada a falta de només un mes de calendari oficial. La seva absència retalla opcions a la zona de creació. Sergio Busquets passa a ser omnipresent sense un recanvi natural amb l'única opció de reconvertir Ivan Rakitic, ja de per sí amb galons, com Arturo Vidal, i amb Arthur Melo encara sense ritme. No hi ha marge per a rodatges. El conjunt blaugrana s'enfrontarà a l'Athletic Club, el Celta, l'Atlètic de Madrid, el Vila-real, l'Espanyol, el Valladolid, l'Osasuna i l'Alabès en les pròximes setmanes per buscar el títol.