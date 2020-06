El Madrid reprèn el repte de la Lliga al Di Stéfano

El Reial Madrid s’estrena avui a la Lliga de l’era coronavirus amb la visita de l’Eibar a l’estadi Alfredo Di Stéfano (19.30 h, Movistar+ LaLiga). La Ciutat Esportiva de Valdebebas decidirà el tram final de la temporada dels blancs, amb el Santiago Bernabéu exprimint els timings de les seves obres. “Serà el partit més estrany. No hi haurà públic i estarem al Di Stéfano, quan estem acostumats a jugar al Santiago Bernabéu. Serà una mica estrany però tenim clar que estem preparats”, va explicar ahir Zinedine Zidane en sala de premsa.

L’equip del francès té poc més de 30 dies per definir una regularitat que el mantingui en la lluita pel títol domèstic. El club celebra la nova realitat del calendari. La convocatòria amb l’alta mèdica d’Eden Hazard i Marco Asensio amplia la rotació de la línia ofensiva, i allibera Karim Benzema. Les baixes de Lucas Vázquez, Mariano Díaz i Luka Jovic (a banda de Nacho Fernández) no afectaran al pla A, que seguirà comptant amb Gareth Bale, Isco Alarcón o els brasilers Vinícius Jr. i Rodrygo. La clau serà gestionar el fons d’armari per no patir una plaga de lesions.