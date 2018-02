El Madrid segueix endollat i derrota l'Alabès amb gols de la BBC (4-0)

Des d'aquella victòria balsàmica contra el PSG per 3 a 1 a la Champions, que el Reial Madrid torna a estar endollat. La seva última víctima ha estat l'Alabès, un conjunt amb el rostre canviat des de l'arribada del Pitu Abelardo a la banqueta, però que aquest dissabte ha sucumbit a l'encert de la BBC que ha marcat els quatre gols de la victòria blanca (4-0).

Si el Madrid torna a estar endollat, vol dir que Cristiano torna a marcar gols. El portuguès ha fet l'1 a 0 al primer temps després d'una passada d'esperó de Bezema. El francès també ha assistit a Bale al primer minut de la represa perquè fes el segon dels blancs. Després, Lucas Vázquez, el jugador que més assistències porta del Madrid aquesta campanya, s'ha sumat a la festa assistint al portuguès perquè marquès, amb una bona rematada entrant des de la frontal, el 3 a 0 dels blancs i el gol 300 del davanter a la Lliga espanyola i el catorzè en la competició aquesta temporada.

La brotxa final l'ha posat Benzema fent el 4-0 de penal. Bale ha provocat la pena màxima i Cristiano li ha cedit al francès. El desencert i les aturades del porter de l'Alabès, Fernando Pacheco, han evitat un golejada major.

Tarda de somriures per al Madrid

Mentre la maquinària ofensiva del Madrid ha funcionat en un partit còmode per als de Zinédine Zidane, a la porteria Keylor Navas ha brillat en les poques oportunitats del conjunt basc. Menció també per a Theo Hernández, que contra el seu exequip ha firmat un bon partit substituint al lesionat Marcelo al lateral esquerre.

Tarda de somriures per al Madrid i per a Zidane, que ha aprofitat per redimir-se amb Dani Ceballos que ha jugat 20 minuts després que en l'últim partit el tècnic blanc el fes entrar a menys d'un minut pel final. Aquest dimarts, els blancs visitaran l'Espanyol per intentar seguir donant caça al Barça.