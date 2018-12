Derrota amb golejada del Madrid per tancar la fase de grups (0-3)

Primera posició, derrota i golejada. El Reial Madrid ha tancat aquesta nit la fase de grups de la Lliga de Campions amb llums i ombres. Ser al bombo 1 de la competició fetitxe, amb la fe d'evitar una eliminatòria calenta als vuitens de final, davant un 0-3 al Santiago Bernabéu del CSKA de Mouscou, en la temporada dels pegats i les ferides. L'equip dirigit per Santiago Solari arrencava la jornada amb el lideratge assegurat. La feina feta deixava marge per a les rotacions, per oxigenar una plantilla que no troba el seu punt físic a uns dies pel Mundial de Clubs.

Vallejo i Javi Sánchez com a parella de centrals en funcions, Llorente de nou fent de Casemiro i Vinícius Júnior apostant per les cabrioles per la banda. Molts canvis -i experiments- en un equip que, amb els grans noms sobre la gespa, no destaca per l'ordre. L'ofici del CSKA, sense grans dosis de futbol, ha tombat el Madrid.

Els russos han fet una bona pressió sense pilota i han ofegat la sortida de pilota rival. Els locals han sumat un 69% de possessió sense criteri. Les seves millors ocasions de gols han arribat al primer tram del partit, amb Marco Asensio demostrant que encara no ha mostrat el seu millor nivell. Els seus xuts han sigut un miratge. D'un Madrid que aspirava a golejar a perdre el timó. El gol de Chalov, el primer, ha sigut un toc d'atenció notable.

No hi ha hagut reacció, ni anímica ni tècnica. Solari ha fet canvis home per home, repartint minuts, sense arriscar. Shcennikov i Sigurdsson han tancat una golejada que posa en dubte l'excel·lència continental del vigent campió. El marge d'error desapareix als vuitens de final. "Ni crec que el planter fos brutal fa dues setmanes, ni ara hem de dir que no serveixen per a res. Marxem a casa amb l'objectiu aconseguit. L'entrenador ha de fer les seves valoracions. Tota la plantilla té nivell per ajudar sobre el camp", ha dit Dani Carvajal.