El Manchester City remunta contra el Swansea i accedeix a les semifinals de la FA Cup (2-3)

A l'últim sospir. El Manchester City s'ha classificat per a les semifinals de la FA Cup després de remuntar un 2-0 inicial del Swansea. Els 'citizens' van llançats aquesta temporada: campions de la Copa de la Lliga, líders de la Premier League, classificats per als quarts de la Champions i, ara, per a les semifinals de la FA Cup.

El City no ho ha tingut fàcil aquest dissabte contra el Swansea, perquè ha hagut de remar per remuntar un marcador que se li ha posat en contra ben aviat. Al minut 20 de partit ja ha arribat el primer contratemps. Penal clamorós de Fabian Delph sobre Roberts i Matt Grimes ha obert el marcador al Liberty Stadium. Nou minuts més tard, una brillant jugada col·lectiva dels locals ha acabat el 2-0, gràcies a Bersant Celina.

Els nervis s'apoderaven dels 'citizens'. El temps passava, les ocasions se succeïen i el gol no arribava. Guardiola ha fet entrar a la segona part als tres jugadors als quals havia donat descans: Zinchenko, Sterling i Agüero. Amb ells a la gespa el domini ha sigut encara més aclaparador. El mateix 'Kun' Agüero ha rebut la pilota dins l'àrea entre un bosc de cames, l'ha cedit a l'esquerra cap a Bernardo Silva i, amb un xut de primeres i amb l'exterior, ha anotat el 2-1.

A falta de tretze minuts, penal sobre Sterling i Agüero ha posat la igualtat en el marcador. Amb suspens, això sí. El xut de l'argentí des dels onze metres s'ha estavellat al pal, ha tocat a l'esquena del porter i ha acabat entrant dins la porteria per ben poc. Al minut 88 ha arribat el 2-3 definitiu del de sempre: Sergio 'Kun' Agüero. Rematada de cap de l'argentí ajustada al pal i victòria. Un triomf amb polèmica, perquè el gol no hauria d'haver pujat al marcador per fora de joc del davanter argentí. De la mateixa manera que a la Premier League, a la FA Cup tampoc hi ha encara la tecnologia del VAR.