El Manchester City desfigura el Huddersfield (6-1)

El Manchester City, liderat per un Sergio Agüero magistral que ha marcat un 'triplet', ha desfigurat el modest Huddersfield Town (6-1) i s'ha situat com a líder de la Premier League. Sense Kevin de Bruyne, que es perdrà els tres pròxims mesos per una lesió en el lligament del genoll, el conjunt de Pep Guardiola ha tornat a demostrar que és el màxim favorit per revalidar el títol de la lliga conquistada la passada temporada.