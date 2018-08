El Manchester City estrena la seva defensa del títol amb una victòria contra l’Arsenal (0-2)

El Manchester City de Pep Guardiola s'ha imposat amb solvència (2-0) a l'Arsenal d'Unai Emery en la primera jornada de la Premier League gràcies als gols del Raheem Sterling i Bernarndo Silva, una cada part. D'aquesta manera, el conjunt citizen, que ja es va imposar la setmana passada a la Community Shield (l'equivalent a la Supercopa anglesa), estrena ara la defensa del títol de campions de la Premier League amb bon peu.

Els de Guardiola han començat manant des del primer moment i al quart d'hora de partit, Raheem Sterling ha recollit una pilota al vèrtex esquerre de l'àrea, ha conduït l'esfèric amb potència i habilitat i s'ha plantat la frontal per enviar un xut al pal curt de la porteria de Petr Chech. Durant la primera mitja hora del duel, sense brillar, els citizens no han deixat sortir de la seva àrea als gunners, tot i que han tingut dues oportunitats aïllades: una de Bellerín, que ha resolt bé Ederson, i una altra en què Mkhitaryan s'ha adormit a la frontal. Amb el 0-1 s'ha arribat al descans, un resultat curt ja que Cech ha evitat que els de Guardiola ampliessin el marcador. Sense De Bruyne, però amb Mahrez, el City ha deixat millors sensacions que els d'Emery.

A la represa, la tònica no ha canviat i tot i que l'Arsenal no ha perdut la cara a l'enfrontament, el City ha sentenciat gràcies un gran gol de Bernando Silva que ha recollit una bona passada de Mendy a la frontal. Una diana que ha arribat al minut 63, poc després que Agüero malbaratés un contraatac clar en què Cech li ha guanyat la partida. L'Arsenal ho ha intentat fins al final per mirar de demostrar als aficionats de l'Emirates Satadium que no abaixaven els braços, però poc han pogut fer davant el vigent campió. El City de Guardiola reforça la seva condició de candidat al títol de la Premier League per segon any consecutiu.