Mantenint viu el llegat de Kubala

“Tot va començar en una gasolinera”, explica Barnabás Kovács, el cònsol d’Hongria a Barcelona, des del seu despatx amb vistes a la ciutat, envoltat de diaris esportius vells amb Kubala a la portada. “Era la meva primera setmana a Barcelona i el treballador de la gasolinera va preguntar-me per la matrícula diplomàtica del cotxe. En dir que era hongarès, va començar a pronunciar el nom de Kubala. De sobte, tots els treballadors de la gasolinera, deixant els altres cotxes esperant, se’m van posar a parlar de Kubala... Va impressionar-me molt, tot plegat. Sabia qui era Kubala, però a Hongria poca gent coneix detalls de la seva vida, ja que el 1948 va fugir del comunisme i la dictadura comunista va esborrar el seu record. Per això vaig decidir recuperar el seu llegat a Hongria i cuidar-lo a Catalunya”.

Aquest llegat es pot veure fins al 15 de desembre a les instal·lacions de l’Inefc, a l’exposició L’època d’or del futbol hongarès - L’Equip d’Or: Czibor, Kocsis, Kubala i Puskás. L’exposició, organitzada pel consolat d’Hongria, aplega les famoses cinc copes guanyades per l’equip el 1952, cedides pel museu del club: la Lliga, la Copa, la Copa Llatina, la Copa Eva Duarte i la Copa Martini Rossi. Però també molts records de la generació d’or del futbol hongarès, que va quedar-se a un pas de ser campiona del món en perdre la final del Mundial del 1954. “Ens van enviar un camió sencer amb records d’aquella època, autèntics tresors sobre l’equip d’or del nostre futbol, el primer capaç de derrotar els anglesos a Wembley, el 1953. A Hongria ara mateix no tenim la fortuna de tenir tan bons jugadors com abans, així que cal recuperar el nom d’aquells jugadors”, explica Kovács, que el 2016 va ajudar en la presentació d’un documental del director Tibor Kocsis sobre els hongaresos del Barça i que el 2017 va dedicar tot l’any a recuperar la figura de Kubala amb motiu dels 90 anys del naixement del jugador. “L’acte final d’aquell any va ser al Palau Reial, i s’hi va convidar l’alcalde de Budapest i la ministra d’Esports hongaresa”, explica Kovács, que ara fa dos anys va ser a França per veure en directe l’Eurocopa, on els hongaresos van poder jugar de nou una fase final després de molts anys de penúries. “Va ser bonic sentir-se protagonistes de nou, però ara mateix el Barça és ple de mestres i Hongria no, mentre que fa anys els mestres eren hongaresos”, admet.

Fa un any, l’Ajuntament de Budapest va acceptar una proposta de Kovács de batejar un espai de la capital hongaresa, en aquest cas un parc al districte XIII, amb el nom de Kubala. Poc després, una sala de l’estadi del Ferencvaros, el club més popular d’Hongria, també va ser batejada amb el nom de Kubala. Durant l’acte, Kovács va contactar amb el director de l’Institut Puskas, una acadèmia de formació de futbolistes que també treballa per mantenir el llegat futbolístic hongarès. “Puskas va ser més famós a Hongria perquè va jugar al Honved molts anys, a diferència de Kubala. Però l’Institut Puskas tenia molts records de Kubala guardats, ja que cuida tota la història del nostre futbol, així que aquest centre es va oferir a enviar-nos aquests records per a l’exposició que tenim aquests dies a l’Inefc”. Una exposició que els últims mesos s’ha pogut veure a Hongria. Per primer cop les cinc copes del Barça del 1952 van sortir del museu del club per ser exposades a Budapest.

“També s’ha fet una exposició visual petita que s’ha mogut de forma itinerant per ciutats hongareses explicant qui era Kubala -diu Kovács-. El Barça no seria el mateix sense els hongaresos, com Ferenc Plattkó, porter dels anys 20, o Elemér Berkessy, migcampista dels anys 30. I Kocsis, Czibor i Kubala, esclar”. Els fills d’aquests tres jugadors, de fet, van participar en la inauguració de l’exposició.