"No ha passat res": Maradona ja té l'alta mèdica

Diego Maradona ha rebut l'alta mèdica després d'estar cinc hores internat aquest divendres en una clínica d'Olivos, localitat de la província de Buenos Aires, després d'uns exàmens mèdics de rutina per un lleu sagnat estomacal. "No ha passat res, vaig anar a la clínica a fer-me ressonàncies. L'amor no canvia: tots em van desitjar el millor", ha assegurat Maradona en declaracions a la ràdio La Red.

Segons van confirmar fonts pròximes a l'exfutbolista, entre les anàlisis clíniques a Maradona se li va realitzar "una endoscòpia amb resultats positius i que va confirmar una petita hèrnia estomacal producte de l'operació de bypass gàstric que es va realitzar a Colòmbia el 2005".