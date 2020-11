Maradona, ingressat en un hospital per fer-se una "revisió general" després d'estar baix anímicament

L'entrenador de Gimnasia yEsgrima La Plata, Diego Maradona, ha sigut ingressat a l'hospital Ipensa, de la província de Buenos Aires, per ser sotmès a una "revisió general" després d'un "baixada anímica", segons ha informat un dels seus metges, Leopoldo Luque.

"Ha sigut una setmana complicada per a ell emocionalment. Molta pressió. Això ha generat una baixada anímica que li ha afectat l'alimentació. L'hem vist d'un color diferent i amb una actitud diferent, hem decidit fer-li un estudi per millorar-lo", ha dit Luque en roda de premsa des de la porta de la clínica.

"La idea és deixar-lo (ingressat) fins que estigui millor. El Diego, si vol, se'n va. No és un quadre greu ni venim d'urgència", ha remarcat. Per a Luque, Maradona "pot estar deu mil vegades millor" i la decisió d'ingressar-lo va ser consensuada. "Portar-lo aquí l'ajuda a millorar. Jo li vaig dir: «Che, Diego, fes la bossa, anem a una clínica per millorar una mica i estar millor» i després de negar-s'hi una mica em va dir: «D'acord, anem-hi»".

Luque ha remarcat que Maradona "és un pacient d'edat amb moltes pressions a la seva vida". "És molt difícil ser Maradona. Jo crec que el Diego és algú que pren decisions constantment. Ell no està aquí perquè l'hagi portat jo, està aquí perquè va voler venir", ha indicat Luque, que ha negat que Maradona estigui contagiat de coronavirus.

Els metges de Maradona han explicat en els últims mesos que, a més de tenir antecedents de cardiologia, ser hipertens i haver sigut operat del genoll dret el 2019, Maradona pateix insomni. En els últims mesos havia baixat de pes i s'havia tornat a sotmetre a exercicis per recuperar-se de l'operació al genoll dret.