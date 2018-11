Maradona, multat per fer unes declaracions en què carregava contra un àrbitre

Diego Armando Maradona, entrenador dels Dorados de Sinaloa, ha estat multat per les seves declaracions contra l'àrbitre del partit que el seu equip va jugar contra l'Atlético San Luis en la quinzena jornada de la Liga de Ascenso, segons ha informat la comissió disciplinària de la Federació Mexicana de Futbol (FMF).

L'organisme assenyala que Maradona va infringir diversos articles del codi d'ètica i per això es mereix la multa, si bé no ha informat de la quantitat que haurà de pagar.

L'exjugador argentí va ser sotmès a una investigació a petició de la comissió d'àrbitres de la FMF, després d'haver increpat el col·legiat del partit del seu equip contra el Sant Luis el 10 de novembre. Maradona va comparar l'actuació de l'àrbitre amb la de l'excol·legiat mundialista uruguaià Edgardo Codesal, que va dirigir la final que va perdre l'Argentina davant d'Alemanya al Mundial d'Itàlia 1990.

"Que em guanyi l'àrbitre no m'agrada, vull que em guanyin a la pista. Ha amonestat tots els jugadors nostres que passaven pel seu costat. No vull parlar gaire d'ell. No vull remuntar-me a temps de Codesal, perquè si segueixo parlant diria barbaritats", va declarar Maradona aquell dia sobre l'actuació de l'àrbitre Alan Martínez.

És el segon càstig que rep Maradona des de la seva arribada a la banqueta dels Dorados de Sinaloa, després d'haver estat suspès un partit per la seva expulsió en el duel d'anada dels quarts de final de la Liga de Ascenso contra el Mineros de Zacatecas.

L'equip de Maradona es trobarà novament amb l'Atlético San Luis dijous i diumenge en la final del Torneo Apertura 2018.