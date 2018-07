Marathonbet, primer patrocinador principal del Girona a Primera

El Girona ha oficialitzat qui serà el seu patrocinador principal durant els pròxims dos anys: l’empresa global d’apostes anglesa Marathonbet, que ocuparà el frontal d’una nova samarreta que es presentarà aquest dijous. Aquest cas és l’exemple perfecte dels beneficis que comporta formar part de la xarxa del City Football Group gràcies al lligam amb el Manchester City, amb qui Marathonbet ha signat un acord com a “partner” recentment, el pas previ a acabar a Montilivi. El Girona no és l’únic equip amb qui la casa d’apostes té un conveni, ja que també col·labora amb l’Hibernian escocès i el Dinamo de Moscou rus. Després d’un curs sense espònsor principal, Marathonbet es converteix en el primer patrocinador de la història del Girona a Primera, i ocuparà una presència a l’interior de l’estadi de Montilivi i als nous camps d’entrenament del PGA, mitjançant diversos suports publicitaris. “Pretenem crear una relació sinèrgica i a llarg termini perquè les dues entitats continuïn creixent conjuntament. És un moviment estratègic. Amb aquesta vinculació hem complert l’objectiu d’establir una aliança amb una empresa de renom i prestigi” ha valorat Ignasi Mas-Bagà, CEO del Girona, al comunicat oficial emès pel club, on també s’especifica que els abonats i socis de l’entitat blanc-i-vermella gaudiran de contingut exclusiu, promocions, oportunitats i ofertes especials, a banda de millors quotes del mercat per apostar pel seu equip.

Per la seva banda, Natalia Zavodnik, CEO de Marathonbet, ha mostrat satisfacció per un acord que finalitzarà el 2020. “Estem molt contents d’anunciar aquest patrocini amb el Girona, una de les forces emergents del futbol espanyol en els últims anys. Ve de completar un impressionant debut a Primera i estem expectants per veure com es desenvoluparan les pròximes temporades. Compartim una història similar en els últims anys. La nostra aparició al mercat espanyol va tenir lloc gairebé al mateix temps que els grans èxits del club i el seu ascens a Primera el 2017”, ha assegurat la cap visible de la casa d’apostes, que aquest últim curs ha patrocinat el Màlaga, entre d’altres. El logotip "Orgull Gironí", que ocupava el frontal de la samarreta a falta d’un patrocinador, no desapareixerà, tot i que ocuparà un rol més secundari que es donarà a conèixer en les pròximes hores.