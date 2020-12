Mariajo Pons: "Suposo que aquesta sentència ens ajudarà de cara al judici contra l'Espanyol"

El jutjat social número 3 de Sabadell ha donat la raó a l'exjugadora de l'Espanyol María José Pons en la seva demanda contra l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i la Mutua Montañesa. Arran la decisió de la jutge, Pons rebrà una prestació per incapacitat temporal.

L'exfutbolista catalana es va lesionar el 2 de setembre del 2019 per "un traumatisme al tercer dit de la mà dreta, amb diagnòstic de fractura amb arrencament de la base de la falange distal". La sentència de la jutgessa estima que "no s'havien exhaurit totes les possibilitats terapèutiques i, per tant, en el moment de l'alta encara hi havia una patologia que li impedia treballar en la seva professió". Així doncs, la sentència deixa sense efecte l'alta mèdica donada a Pons el 18 de maig passat i condemna la mútua a abonar la prestació d'incapacitat temporal derivada d'accident de treball, tal com ha confirmat l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), entitat que la representa en el procés judicial.

"El que hem fet en aquest judici és recórrer l'alta mèdica atès que jo no estava capacitada per tornar a jugar a futbol. A mi la mútua em va donar l'alta perquè quan em va dir d'operar-me estàvem en plena pandèmia, i jo, que em feia càrrec dels meus pares, no em podia operar. Jo, en realitat, no podia fer res i vaig recórrer a la Seguretat Social. Com que vaig veure que no es solucionava, vaig parlar-ne amb l'AFE i un especialista em va fer un informe que deia que era necessari passar per una altra cirurgia i veure com quedava la mà per poder jugar", ha explicat l'exportera blanc-i-blava.

Ara aquesta decisió judicial pot ser clau de cara al judici pendent contra l'Espanyol pel seu acomiadament. "Això va junt amb l'acomiadament de l'Espanyol. En el seu moment el club diu que és per motius esportius perquè jo tenia l'alta, tot i que ells sabien que aquesta alta només era sobre el paper", ha explicat Pons. "Ells sabien que jo no estava capacitada per jugar a futbol i que seguia en tractament".