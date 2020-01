L'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy podria presentar-se com a candidat a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF). Així ho ha avançat el diari Marca i ho ha confirmat posteriorment la Cadena Cope.

Els opositors a Luis Rubiales, l'actual president, segueixen buscant algun candidat que li pugui plantar cara en les eleccions que se celebraran en principi a finals de març. En el primer que van pensar va ser en Iker Casillas, però el porter encara està valorant els pros i contres de prendre una decisió com aquesta, que li comportaria retirar-se definitivament del futbol.

Rajoy, aficionat al futbol, va ser president del govern espanyol des del 2011 fins al 2018, quan va prosperar una moció de censura liderada per Pedro Sánchez. Poc després, va abandonar la política activa i la presidència del Partit Popular per tornar a exercir com a registrador de la propietat. I ara, segons l'emissora, veuria amb bons ulls endinsar-se en aquesta nova aventura.

Tot i que les eleccions a la RFEF encara no s'han convocat, tot apunta que seran a principis de la primavera vinent, abans dels dos partits amistosos que té programats la selecció espanyola contra els combinats d'Alemanya i dels Països Baixos. I és que Rubiales, en l'anterior assemblea, celebrada a mitjans de desembre, va dir que preferia passar per les urnes perquè, com que a l'estiu hi ha Eurocopa i Jocs Olímpics, creu que és millor que el president que hagi de fer front a les dues competicions ho faci reforçat.

Els opositors a Rubiales, doncs, busquen a correcuita algun candidat que li faci ombra. I és que, si no en troben cap, l'actual president de la RFEF serà reelegit automàticament en el càrrec fins al 2024.

"En prefereixo qualsevol abans que Rubiales"

Javier Tebas, president de la Lliga, va reconèixer aquest dimecres que prefereix "qualsevol" persona abans que Luis Rubiales. Durant una presentació d'un estudi sobre el consum del futbol als locals públics, Tebas es va referir a la possibilitat que es presenti algú per lluitar amb Rubiales, amb qui no té bona relació, per la presidència de la RFEF. "Jo crec que, amb l'experiència que tenim, en prefereixo qualsevol abans que Rubiales. Com que no sé si Casillas es presentarà, no diré res. Encara no se sap ni quan seran les eleccions, tot i que jo crec que haurien de ser durant el segon semestre", va indicar.