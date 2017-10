El City segueix intractable (2-3)

El Manchester City segueix comptant els partits per bons resultats i aquesta jornada ha superat el West Bromwich Albion per 2-3. L'equip que dirigeix Pep Guardiola es manté al capdavant de la Premier League sense saber què és la derrota, amb un balanç de 28 punts dels 30 possibles i un futbol cada cop més fi. A The Hawthorns el guió d'aquest inici de temporada s'ha mantingut. Els 'citizens' han estat millors des del xiulet inicial i han monopolitzat la pilota a camp contrari.

El migcampista alemany Leroy Sané ha estrenat el marcador al minut 10. Els locals han aconseguit empatar (Jay Rodríguez) i Fernandinho ha fet l'1-2 minuts després. Raheem Sterling ha sentenciat en una jugada col·lectiva espectacular, iniciada a l'esquerra per Sané i acabada pel davanter anglès a centrada de Walker des de la dreta. L'Albion ha maquillat el resultat en el temps de descompte. Phillips ha aprofitat un error d'Otamendi –que ha intentat cedir la pilota al porter amb el pit– i ha fet la segona diana local.

Martial enfonsa el Tottenham (1-0)

El Manchester United està decidit a seguir l'estela del City i a lluitar pel liderat de la Premier League. Aquest dissabte ha resolt un test de gran exigència contra el Tottenham (1-0). Ha hagut de patir, sense dominar, ofegant la creació rival i buscant la porteria a la contra. No ha estat fins a la segona meitat quan els 'red devils' han fet un pas endavant i han començat a generar futbol i ocasions.

La gran majoria han dut la signatura de Romelu Lukaku. El davanter belga n'ha tingut dues en el tram final de partit. La primera l'ha aturat Lloris, i la segona, el pal. Poc després, Anthony Martial, suplent un cop més, ha decidit el duel amb un gol al contraatac. Lukaku ha pentinat una pilota llarga i el francès l'ha aprofitada per fer el definitiu 1-0.

L'Arsenal ha derrotat el Swansea per 2-1 i és quart amb 19 punts, un menys que el Tottenham. El Liverpool ha reaccionat golejant per 3-0 el Huddersfield.