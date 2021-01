El destí volia que Pochettino tornés al Camp Nou

Mauricio Pochettino tornarà al Camp Nou. Però no com a entrenador local, sinó com a tècnic visitant. I és que l'argentí ha estat confirmat aquest divendres com a nou responsable de la banqueta del París Saint-Germain. D'aquesta manera, l'exespanyolista dirigirà el principal equip de França en substitució del cessat Thomas Tuchel.

El PSG anunciava la destitució de l'alemany el dia abans de Nadal, i oficialitza el seu recanvi l'endemà d'any nou. Pochettino tindrà la missió, primera, de redreçar el rumb del club de París a la Ligue 1, on és ara mateix tercer, a només un punt del líder, però amb un inusual bagatge de 4 derrotes i 2 empats en els primers 17 partits de la competició, que no corresponen –a ulls del propietari– amb el potencial d'un conjunt construït a cop de talonari.

Però, sobretot, la feina de Pochettino serà la d'aconseguir la Champions, títol que va estar a punt de guanyar el PSG la temporada passada, però que se li va escapar a la final de Lisboa contra el Bayern Munic. El primer escull per a aquest somni serà el Barça, contra qui s'enfrontarà als vuitens de final de la Champions. L'últim precedent és el del 2017, quan els blaugranes van remuntar el 4-0 de l'anada amb l'històric 6-1 al Camp Nou.

"Aquest equip té un potencial fantàstic i faré tot el possible amb el meu cos tècnic per optimitzar els resultats en totes les competicions. Farem el màxim per donar al nostre equip la identitat del joc combinatiu i ofensiu que sempre ha agradat als aficionats de París", deia Pochettino en un comunicat.

L'argentí, de 48 anys, ha firmat fins al juny del 2022, amb opció a una temporada més en funció dels resultats. No han transcendit, però, els detalls econòmics del contracte. Pochettino no és un nouvingut per al conjunt francès, ja que va vestir la samarreta del PSG entre el 2001 i el 2003. Va jugar 95 partits, va marcar sis gols i va arribar a ser capità.