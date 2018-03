Més blanca, menys blaugrana

Tots, absolutament tots els jugadors del Barça són internacionals absoluts amb les seves seleccions. Però això no vol dir que tots hi vagin convocats ara mateix. Dels 22 futbolistes de la primera plantilla, 16 han estat cridats en aquesta aturada. Dels sis que queden, dos no hi han pogut anar per lesió (Sergio Busquets i Nélson Semedo) i els quatre restants, que haurien de jugar amb Espanya, no entren en els plans del seleccionador Julen Lopetegui.

La decisió de no convocar Sergi Roberto, Aleix Vidal, Denis Suárez i Paco Alcácer ha confirmat la tendència dels últims anys. La roja ha deixat de fixar-se en el Barça. La selecció espanyola s’havia nodrit durant els seus anys de més èxit de jugadors blaugranes, sobretot en el Mundial del 2010 i a l’Eurocopa del 2012, mentre que els del Reial Madrid havien perdut el protagonisme que històricament havien tingut amb el combinat internacional. Ara ha tornat a canviar, i en aquest Mundial de Rússia es produirà el canvi de tendència definitiu: per primera vegada des del 2006, els blancs aportaran més jugadors que el Barça en una gran cita internacional.

Jordi Alba, Gerard Piqué i Andrés Iniesta han sigut els únics que han entrat a la llista de Lopetegui per als amistosos d’aquesta aturada de seleccions. Hi falta Sergio Busquets, que també seria a la convocatòria si no fos per la lesió al peu. Seran els quatre que aniran amb Espanya al Mundial. L’únic asterisc és el de Sergi Roberto, que es podria fer un lloc a la llista definitiva que donarà Lopetegui, tot i que el futbolista de Reus ho té difícil per colar-se entre els convocats després de quedar-se fora d’aquesta aturada. En canvi, el Madrid ja sap que hi aportarà sis futbolistes: Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Carvajal, Nacho, Marco Asensio i Isco, quatre més que en l’anterior convocatòria, la del 2016.

Lluny queda la llista de la Copa Confederacions del 2013, que va ser quan més blaugranes hi havia a la selecció espanyola. Aquell estiu en van ser nou. Vuit que havien passat per La Masia (Valdés, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, Cesc i Pedro) més David Villa, fitxat del València. També aquell any el Barça va veure com, per primera vegada, coincidien en un terreny de joc onze futbolistes formats al planter. Des de llavors la cosa va de baixa: el 2014 en quedaven set a la selecció, el 2016 n’eren cinc i aquesta vegada quatre. De fet, el club blaugrana podria aportar fins a sis futbolistes a la selecció del Mundial si no fos que Pedro i Cesc van acabar fent les maletes per anar a jugar a Anglaterra.

Però en les pròximes convocatòries la previsió és que el Barça encara tingui un paper més residual. Gerard Piqué ja va anunciar que deixaria la selecció després del Mundial de Rússia i Andrés Iniesta, que també pot anunciar-ho els pròxims mesos, té previst deixar la disciplina blaugrana aviat, ja sigui aquest estiu o la temporada vinent.

El canvi de model

El canvi de guió va lligat amb el canvi de model del Barça, que els últims anys s’ha oblidat de La Masia i ha posat l’ull en el mercat internacional. L’exemple més clar és el de Sergi Roberto, l’últim futbolista de La Masia que s’ha consolidat al primer equip, i que té 26 anys. Ara mateix només hi ha dos futbolistes del Barça B que entrin en els plans del club per fer el salt: José Arnaiz i Carles Aleñá. I tots dos, ara per ara, estan tenint un paper testimonial.

A més, el club ja té fixats els seus objectius immediats de cara a la temporada vinent i d’entrada no es preveu que Arnaiz ni Aleñá facin el salt. La direcció esportiva ja ha arribat a un acord amb el brasiler Arthur per assegurar-se’n la contractació i també mou el fils per incorporar el francès Griezmann.

Des de la direcció esportiva del Barça sostenen que, d’alguna manera, s’està tornant a la normalitat. Que s’està confirmant la tesi que han defensat els últims anys: que el club estava vivint una situació “excepcional” pel nombre elevat de futbolistes del planter al primer equip. Tot i aquest fet, i a la fuga de talent que han patit els últims mesos -Jordi Mboula, Eric García i Sergio Gómez es van cansar d’esperar i van preferir fer les maletes-, sostenen que confien en la política de la formació de joves futbolistes i que volen que La Masia sigui protagonista al primer equip, tant perquè hi ha d’aportar jugadors com pel model de joc. Però és evident que a curt termini no serà així.