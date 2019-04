Messi lidera el rànquing mundial d'ingressos per tercer any consecutiu

L'argentí del Barça Leo Messi lidera per tercer any consecutiu el rànquing d'ingressos de futbolistes publicat per la revista 'France Football', que calcula el salari i els guanys publicitaris dels jugadors. El futbolista de Rosario ha estat al capdavant d'aquesta llista durant vuit temporades des del 2010, només superat en dues ocasions, el 2013 per l'anglès David Beckham i el 2017 pel portuguès Cristiano Ronaldo.

En la temporada 2018/19, Messi es va embutxacar 130 milions d'euros, davant dels 113 de Ronaldo i els 91,5 del brasiler del París Saint-Germain Neymar, que com en l'edició anterior l'acompanyen al podi.

El francès de l'Atlètic de Madrid Antoine Griezmann (44 milions), el gal·lès del Reial Madrid Gareth Bale (40,2 milions), el manxec del Vissel Kobe Andrés Iniesta (33 milions), el xilè del Manchester United Alexis Sánchez (30,7 milions) i el brasiler del Barça Philippe Coutinho (30 milions), els segueixen a la llista.

Messi va aconseguir 4 milions més d'ingressos que en la temporada anterior: el 70% prové del seu astronòmic salari (86.900.000 euros), inclosa la part alíquota de la prima per la renovació del seu contracte al novembre del 2017 fins al juny del 2021. A aquesta xifra s'hi van afegir e5,1 milions de primes i 38 milions de contractes publicitaris.

Ronaldo va sumar 20 milions més als seus ingressos després del seu traspàs del Reial Madrid al Juventus. L'aleshores Pilota d'Or va guanyar 57,5 milions de salari, als quals va sumar 1,5 milions de primes i 54 milions per publicitat, que en el seu nou equip no ha de compartir amb el club.

Als seus 27 anys, Neymar va superar la barrera dels 90 milions d'ingressos que Messi no va arribar a superar fins als 30, i Ronaldo, fins als 33. El brasiler va guanyar 48.900.000 com a treballador del PSG, 2,6 milions en primes i 40 milions per publicitat.

Als 38 milions de salari, gràcies a la renovació del seu contracte amb l'Atlètic de Madrid, Griezmann suma 1 milió per primes i 5 milions més en contractes de patrocini.