Mestalla, un test d’exigència per al Girona

Passat amb nota el primer terç de competició, el Girona vol plantar cara a un mes de gener que el calendari assenyala amb extrema duresa. Recuperades les forces després de l’aturada nadalenca, l’equip dirigit per Pablo Machín vol iniciar el 2018 amb un somriure, tret característic des de l’arribada del tècnic sorià a la banqueta. I és que el primer partit de l’any era sinònim de malsons per als blanc-i-vermells fins fa tres temporades, incapaços de guanyar amb l’aterratge a la lliga de futbol professional el 2008. Ni Raül Agné, que perdia el 2009 contra el Nàstic (3-0) i el 2012 a Còrdova (1-0), empatant un any abans a Montilivi enfront el Cartagena (1-1); Narcís Julià, que obtenia un punt a Huelva contra el Recreativo el 2010 (2-2); Rubi, que el 2013 signava una derrota davant l’Almeria (0-1), i Javi López, que només podia sumar un punt contra la Ponferradina l’any següent (1-1), ho van aconseguir.

La mà de Pablo Machín també s’ha fet notar en els inicis d’any, assolint tres victòries consecutives contra el Llagostera (1-2, el 2015), Valladolid (1-0, el 2016) i Saragossa (0-2, el 2017), que aquest dissabte vol ampliar en la visita a Mestalla contra el València (16.15 hores, beIN LaLiga), tercer classificat. “Si no fóssim ambiciosos, no hauríem aconseguit tantes de les coses inimaginables de les quals avui gaudim. No amago que la meva prioritat i tots els càlculs passen per arribar als 42 punts com més aviat, millor. Mirarem de potenciar el que sabem fer bé, intentant minimitzar les virtuts del rival. Volem tornar a ser el Girona competitiu de sempre, amb opcions de guanyar i sense pensar a llarg termini” exposava el tècnic sorià, que vol capgirar la imatge mostrada a Ipurua. “No puc recriminar res als meus futbolistes malgrat que vam posar les coses més fàcils del que succeeix habitualment. Esperem no repetir els erros comesos”.

Malgrat la severa golejada encaixada a Eibar (4-1), els gironins arriben a la cita amb uns registres que l’acrediten com una de les sensacions del campionat. Amb vuit punts per sobre de la línia vermella i a només quatre de les posicions europees, acumulen cinc triomfs, dos empats i tan sols dues derrotes en les darreres nou jornades, sumant 17 dels 27 punts en joc. Lluny de Montilivi la fiabilitat augmenta, com a sisè millor equip de la categoria. “No és habitual que un nouvingut puntuï tant a camp contrari, diu molt del nostre caràcter. Em gratifica veure que el Girona sap a què juga, ensenyant els valors que tant hem treballat en qualsevol escenari”. Al davant, però, es trobarà el millor València dels darrers anys, que ha fet de Mestalla un autèntic fortí. La derrota contra el Vila-real en l’última jornada del 2017 va ser la primera patida al costat dels seus, després d’obtenir anteriorment sis victòries i dos empats. Uns registres molt a tenir en compte tot i la davallada numèrica del mes de desembre, on el conjunt valencià ha perdut tres dels quatre partits en joc. “Intuïa que gaudirien d’una bona temporada ja que l’arribada de Marcelino ha suposat capgirar una mala dinàmica, és cert que van començar més forts del que estan ara però la qualitat segueix sent la mateixa”.

Tornen Pere Pons i Àlex Granell

Machín recupera el seu doble pivot gironí, Pere Pons i Àlex Granell, en una setmana en què la gran novetat ha estat la presència de Muniesa als entrenaments. El lloretenc, però, encara haurà d’esperar una jornada més per ser convocat, i queda fora d’una llista on tampoc apareixen Kayode, Planas, Eloi i Alcalá. “Està treballant bé i continua amb el seu procés de recuperació però només és la primera setmana que fa treball de grup i volem que tots donin el màxim nivell”. La vacant a l’eix defensiu serà ocupada per Timor o Ramalho, tenint en compte la condició de fixos de Bernardo i Juanpe, que complirà el seu partit 50.

Qui no faltarà serà Stuani, el jugador més destacat en l’apartat ofensiu dels blanc-i-vermells amb nou gols. El seu duel amb Zaza –en porta 10–, però, s’ajorna fins a la segona volta per la sanció que impedirà al davanter italià formar part dels plans de Marcelino –tampoc comptarà amb Montoya, Murillo i Carlos Soler–, que ja disposa de Luciano Vietto, cedit per l’Atlètic. Un diamant més que s’afegeix als ja coneguts Gonzalo Guedes, Rodrigo o Santi Mina, els principals perills d’un conjunt que no pensa en res més que la victòria. “Hem de competir amb humilitat ja que, en cas contrari, apareixen els errors. El Girona és un equip tremendament intens que ens exigirà màxima atenció, necessitarem estar a molt bon nivell i amb més encert en les àrees que en els darrers partits” explicava el tècnic asturià, recuperat ja de l’accident de trànsit durant les vacances, amb l’esperança d’amargar el dia de Reis a un Girona que viatja a València amb la il·lusió de perllongar unes credencials guanyades a pols.