Mikel San José: "El judici pel Procés és un autèntic disbarat, un judici polític"

Si Gerard Piqué ha alçat últimament la veu per condemnar el judici als presos polítics, aquest dijous s'hi ha sumat el migcampista de l'Athletic Club, Mikel San José, que en una entrevista al programa 'Què t'hi jugues' de la SER ha qualificat el judici d'"un autèntic disbarat" i de "judici polític". "Són presos polítics jutjats per unes idees i per una qüestió que el poble català reclamava", ha afegit el jugador basc.