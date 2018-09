Modric accepta vuit mesos de presó i una multa d'1,4 milions d'euros per frau fiscal

El jugador del Reial Madrid Luka Modric ha acceptat una pena de vuit mesos de presó i una multa d'1,4 milions d'euros (dels quals ja n'ha pagat un milió) per dos delictes fiscals. El croat ha arribat a un pacte de conformitat amb la Fiscalia de Madrid a canvi de reconèixer el frau de què se l'acusava.

Fonts jurídiques han confirmat a l'agència Efe l'existència de l'acord, que ha avançat aquest dissabte el diari 'El Mundo', i amb el qual quedaria resolta la querella que va interposar fa gairebé un any la Fiscalia de Madrid contra Modric per dos suposats delictes contra la Hisenda Pública relatius a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) dels exercicis 2013 i 2014, en els quals hauria defraudat almenys 870.728 euros.

Segons 'El Mundo', el pacte entre Modric i la fiscalia ja s'ha comunicat al jutjat d'Alcobendas, on es tramita la querella que li va interposar la fiscalia per haver defraudat aquesta quantitat a Hisenda cobrant els seus drets d'imatge a través d'una societat radicada a Luxemburg. La querella anava dirigida també contra l'esposa de Modric i contra la societat Ivano SARL, situada a Luxemburg, com a presumpta responsable civil subsidiària.

El ministeri públic va actuar contra Modric el 29 de novembre passat, l'endemà que el seu company d'equip Marcelo reconegués al jutge un delicte fiscal i es comprometés a pagar gairebé 500.000 euros. La fiscalia recordava en la seva querella que Modric va jugar a l'equip de futbol anglès Tottenham Hotspur fins a l'agost del 2012 i que després de signar un contracte de treball com a jugador del Reial Madrid el seu domicili fiscal tributari se situava en una localitat a prop de la capital.

Segons la querella, l'1 de desembre del 2012 Modric i Nike van signar un contracte de modificació del patrocini rubricat quatre anys abans en què el futbolista cedia a Ivano SARL tots els drets, beneficis i obligacions. Afegia que, per aquest motiu, el Reial Madrid va abonar a Ivano SARL 552.485 euros el 2013 i 1.104.970 l'any següent, mentre que Nike va pagar a l'entitat 729.000 en aquests dos anys. La querella detalla que Ivano SARL, constituïda el 20 de desembre del 2012 i que tenia Modric com a accionista únic, disposava d'un capital de 3.673.217 euros "desemborsats pel soci únic mitjançant l'aportació dels drets d'imatge", i entre els administradors constava la seva dona. Però segons el parer de la fiscalia, "aquesta societat no tenia totalment mitjans materials i humans per gestionar els drets d'imatge del jugador".

A més, el mateix dia en què es va constituir Ivano, Modric va subscriure amb l'entitat un contracte mitjançant el qual li cedia els drets d'imatge amb entrada en vigor l'1 de desembre del 2012. Al seu entendre, la cessió de drets d'imatge de Modric a la societat va ser "simulada" i "amb l'únic propòsit de canalitzar els ingressos i eludir la tributació a Espanya dels rendiments obtinguts".