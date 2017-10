Montilivi es queda sense marge per somiar

La nit era propícia perquè els futbolistes menys habituals brillessin amb minuts que servissin per potenciar la força del col·lectiu. Els gironins, però, no ho van saber aprofitar, van caure davant del Llevant (0-2) i s’allunyen així del somni de seguir vius en una competició que, sense ser primordial, es veia amb bons ulls. L’espessor de la primera meitat i les dianes de Boateng i Doukouré fan que tan sols un miracle capgiri una eliminatòria pràcticament vista per a sentència, en la quarta derrota consecutiva a Montilivi.

El retorn als dos davanters -Marlos i Olunga- era el matís més interessant del dibuix de Pablo Machín, amb Muniesa i Timor acaparant tot el protagonisme en l’aspecte individual. Si al lloretenc, situat circumstancialment al centre de la línia de tres per la inclusió de Planas, els minuts li van servir per tornar a agafar un òptim estat de forma que l’equip no dubtarà a abraçar, el futbolista de Carcaixent disputava els primers instants oficials del curs com a blanc-i-vermell. Els homes de López Muñiz, que van donar mostres d’un rigor tàctic destacable, no van anar més enllà del 4-5-1 utilitzat. Arreplegats al seu propi camp, esperaven una oportunitat que semblava que no arribava mai. Sempre en silenci, sense fer soroll. Conscients que la paciència seria un actiu molt valuós en un partit de 180 minuts. Sota un ritme pla i amb tres marxes menys del que és habitual, el Girona portava el domini d’un enfrontament destinat a ocasionar més badalls entre els aficionats que els que s’havien vist fins ara aquest curs. En una competició en què tots els somnis són possibles, els detalls tècnics de Douglas, les incursions de Maffeo al carril dret -de llarg, el més actiu- i els canvis de joc d’Àlex Granell intentaven esperonar els ànims d’un gèlid Montilivi, només despertat amb alguna acció de rauxa, com una de Marlos al voltant de la mitja hora, o a causa de segons quina decisió arbitral. Els llevantins, amb Boateng immers en un desert on lluitar per una pilota sense control era una proesa, van fer l’encara més difícil amb una efectivitat fora de qualsevol dubte. En la primera ocasió amb cara i ulls, el davanter ghanès superava Bounou després d’una meravellosa jugada de Morales. I encara sort que un minut més tard no va arribar la sentència després que Bardhi deixés tot sol el mateix Boateng, que veia com el seu xut no acabava en el 0-2 per una meritòria intervenció del porter marroquí. Sense saber com, el Girona arribava al descans capcot.

Les àrees tornen a condemnar

El decorat, però, va canviar absolutament amb l’inici de la segona meitat. Els gironins van fer un pas endavant en intensitat i van tenir una immillorable ocasió tot just començar. Una falta ben llançada per Douglas acabava amb una acció de Ramalho, a boca de canó, que Oier desviava amb tota una exhibició de reflexos. Poc més tard, l’espurna de Mojica propiciava una rematada d’Olunga que el porter guipuscoà no va tenir problemes per aturar. El Girona havia aixecat el cap. També ho feia un públic que s’hi posava les mans després de veure com Marlos errava un gol pràcticament cantat, enviant lluny dels tres pals una pilota dins l’àrea petita. Res de tot això va ser suficient quan un immens Doukouré s’elevava per damunt de tothom, a la sortida d’un córner, i amb l’ajuda del pal situava un 0-2 que s’entreveia impossible de remuntar. Un cop més, la manca d’efectivitat a les àrees condemnava al conjunt blanc-i-vermell, traspassant l’optimisme a un rival conscient de tenir més de peu i mig als vuitens de final. Aparcat el somni de la Copa, Montilivi s’aferrarà a l’esperança d’intentar aconseguir tombar el Madrid en plena festivitat de Sant Narcís.