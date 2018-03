Mor Joan Llandrich, ànima del Sant Gabriel femení

Aquest dissabte ha mort Joan Llandrich, durant anys el màxim responsable del CE Sant Gabriel femení. L'empresari va agafar les regnes de l'entitat del Sant Adrià de Besòs i va catapultar la secció femenina, que s'havia creat l'any 1996 gràcies a l'esforç d'Antonia Belmonte, amb una forta inversió que ben aviat va situar l'equip entre els referents del futbol femení català.

Els besavis de Llandrich van fundar la fàbrica de cartró Fibrec de Sant Adrià i, abans de la crisi, la va vendre. "Visc sol, amb la meva mare, i no tinc ni fills ni germans. Puc gastar-me els diners en el que m'agrada", va declarar en una entrevista a 'El Periódico' el 2013.

De la mà de Llandrich, el Sant Gabriel va arribar a jugar a la màxima competició del futbol femení estatal el curs 2010/11. Una de les experiències més enriquidores per a les jugadores que, durant dècades, van vestir la samarreta blava, era participar en els tornejos internacionals, com la Gothia Cup de Suècia. El 'Sangra' era un fix de la Donosti Cup a l'estiu, també. Els equips campions, premiats per Llandrich, han fet estades a Nova York.

L'any 2015, el Sant Gabriel va haver de fer una crida per trobar diners per completar la temporada a Primera Divisió. Va ser l'últim curs a l'elit.